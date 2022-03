Neural DSP Tone King Imperial MKII, Gitarre Plugin

Neural DSP Tone King Imperial MKII

Gemeinhin assoziiert man mit Neural DSP mit Metal Plugins – die Liste ist lang und die Qualität der Plugins darf gemeinhin als gut bis großartig beschrieben werden. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis hat dafür gesorgt, dass die Neural DSP Plugins zu einer Art Gamechanger im Plugin Game wurden. Jetzt präsentiert die Firma ein neues Plugin, das in eine andere Richtung geht: Der Tone King Imperial MKII – ein Vintage Sound der Extraklasse, für eure Silent Recordings.

Die Grundlage für das Tone King Imperial MK II Plugin sind die analogen Verstärker von Tone King – ein Juwel unter den Vintage Amps. Die Grundlage von Tone King wiederum sind die Fender Blackface Amps aus den 60ern. Wer sich mal nach so einem Gerät umgesehen hat, weiß: Es ist schwierig und vor allem teuer, einen Tone King abzustauben. In der Hinsicht ist das digitale Zeitalter ein Segen.

Die Clean- und Crunch-Sounds der Tone King Amps sind jedenfalls eine Klasse für sich. Neural DSP hat sich wie immer bemüht, die Sounds und das einzigartige Klangverhalten des Blackface Nachfolgers so genau zu modellieren, dass man möglichst nah am Original ist. Es ist Tweed-Magie, rauer, voluminöser Crunch und warme Klangästhetik vom Feinsten – trifft das auch beim digitalen Zwilling zu?

Zumindest nehmen es Neural DSP genau mit ihrer Modellierung. Das Setup hat zwei Kanäle und einen Federhall Reverb sowie ein Tremolo – genau wie das Original. Der integrierte reaktive Attenuator des Originals ist auch digital dabei – bemerkenswert. Wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass das lächerlich ist, die digitale Herabsetzung des Volumes und der Verstärkerkraft, dem sei gesagt: der Attenuator wirkt sich durchaus auf den Sound aus. Das Neural DSP das bedacht haben, zeigt, wie ernst die Jungs aus Finnland ihre Arbeit nehmen.

Neural DSP Tone King Imperial – Effekte & Cabs

Darüber hinaus spart die Plugin Schmiede natürlich nicht an Effekten: Ein Kompressor ist dabei, Overdrive-Pedale, ein Chorus, Reverb, Delay – all das in verschiedenen Sektionen einer (fixen) Signalkette. Ein 9-Band EQ (!) sorgt für zusätzliche Klangflexibilität. In Sachen Cab-Sims lässt sich Neural DSP diesmal zu einem unytpischen Overkill hinreißen: 100 Impulse Responses stehen zur Auswahl, made by 5by5 Studios. Acht Mikrofone, zwei Lautsprecher und über 100 Presets runden das Ganze ab.

Schon bemerkenswert, was Neural DSP hier abliefern. Denn der Preis liegt bei 99,- Euro – das ist verdammt wenig für so ein umfangreiches Plugin, das einem Original nahekommt, das analog für einen Ladenpreis von bis zu 3000,- Euro über den Tisch geht. Die Testversion ist ab sofort verfügbar – und unsere Neugier hat Neural DSP hier mal wieder geweckt!

