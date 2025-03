Speicher & neue MODP-Modes

Für den Drone-Synthesizer Neutral Labs Elmyra 2 wurde da Firmware-Update 2.3 veröffentlicht. Mit dem Elmyra-eigenem Code-System lassen sich eine Reihe neuer Funktionen aktiveren.

Unseren Testbericht zum Elmyra 2 (mit dem bisherigen OS) könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

Neutral Labs Elmyra 2, Firmware-Update 2.3

Elmyra 2 besitzt vier Stimmen, die jeweils mit einem Wavetable-Oszillator und einem MODP-Effekt (Waveshaper, Filter, Bitmangler etc.) ausgestattet ist. Die vier Stimmen werden über Touchpads gespielt oder erklingen im Drone-Modus permanent. Die Tonhöhe kann auch von einem Modulationssequencer gesteuert werden.

Da Elmyra 2 über kein Display oder ein anderes Eingabemedium verfügt, müssen diverse Funktionen über „Codes“ über die Touchpads eingegeben werden.

Die vielleicht wichtigste Neuerung ist die Speichermöglichkeit des aktuellen Settings. Dazu gehören unter anderem die MODP-Einstellungen und die Sequenzen. Der gespeicherte Zustand ist bei nächsten Einschalten wieder aktiv. Mit einem weiteren Code lässt sich die Werkseinstellung wieder herstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Verbesserungen: Für die vier Stimmen lassen sich individuelle Lautstärken festlegen. Auch diese Einstellung kann per Code rückgängig gemacht werden. Mit dem neuen Dual MODP-Modus können zwei Oszillatoren gemeinsam gesteuert werden. So lassen sich Intervall-Tunings mit nur einem Regler ohne Drift verändern. Der Filter-Modus wurde zu einem DJ Style Filter geändert, bei dem sich ein Dreh des Reglers nach links ein Tiefpass und nach recht ein Hochpass gesteuert wird. Das soll sich besonders bei Modulationen effektiv auswirken. Außerdem lassen sich MODP-Effekte von bis zu drei benachbarten Stimmen in Reihe schalten. Für den Sequencer gibt es nun die Option, Steps in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

Darüber hinaus wurde noch mehrere kleine Verbesserungen durchgeführt, die nicht genauer beschrieben wurden. Zur Durchführung des Updates muss das Gerät geöffnet und über die Micro-USB Buchse die Update-Datei übertragen werden.

Das Update 2.3 für Neutral Labs Elmyra 2 ist kostenlos und kann zusammen mit dem aktualisierten Manual ab sofort über die Download-Sektion der Hersteller-Webseite bezogen werden.

ANZEIGE

Ab hier die Meldung vom 17. Juli 2023

Neutral Labs stellt den Drone-Synthesizer Elmyra 2 vor. Der Nachfolger von Elmyra, dessen Testbericht ihr unter diesem Link nachlesen könnt, wurde funktional deutlich erweitert und ist sowohl als Desktop- als auch als Eurorack-Version verfügbar.

Neutral Labs Elmyra 2, hybrider Drone-Synthesizer

Elmyra 2 hat vier unabhängiger Stimmen mit hybrider Klangerzeugung. Die Oszillator-Engine basiert auf Wavetables und kann bis zu 12 Oszillatoren erzeugen. Die vier Stimmen können mit den integrierten Touch-Sensoren oder über CV-Eingänge gespielt werden. Mit einem Chromatic Mode lassen sich Chords und harmonische Klänge erzielen. Ebenso sind mikrotonale Skalen möglich.

Die Oszillatoren durchlaufen gemeinsam ein Filter, das zwischen zwei Modi umgeschaltet werden kann. Im 12 dB Multimode gibt Tief-, Band- und Hochpass mit einem basslastigen und aggressivem Klang. Im 24 dB Tiefpass arbeitet das Filter mit einer sauber klingenden Ladder-Schaltung. Es kann auch externes Audio eingespeist werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Modulation sind eine Hüllkurve pro Stimme und zwei spannungssteuerbare LFOs vorhanden.

Insgesamt verfügt Elmyra 2 über 41 Patch-Punkte, wovon 31 Modulationsziele sind. Pro Stimme stehen neun Modulationen und Effekte bereit:

Unison detune

dual Suboscillators

Saturation

Bitmangler

Sample Rate Reduction

Noise

Highpass Filter

Lowpass Filter

Elmyra 2 verfügt über vier Sequencer (einer pro Stimme) mit bis zu 128 Steps. Die Anzahl der Steps lässt sich frei einstellen, so dass polyrhythmische Strukturen erzeugt werden können.

Weiterhin verfügt der Synthesizer über ein Delay mit hohen Feedback-Werten und ein LoFi-Reverb. Dazu kommt ein Verzerrer namens „ouch“, der Distortion, Waveshaping und Filtering kombiniert. Ähnlich wie beim Eurorack-Modul Nijel kann der Charakter dieser Sektion mit Preset-Karten oder auch Bauteilen wie Dioden, die in die Kontakte des Slots gesteckt werden, verändert werden. Vier Preset-Karten gehören zum Lieferumfang.

Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-C Port, so dass das Gerät auch über einne Powerbank oder einen Laptop betrieben werden kann. Anstelle eines USB-Netzteils liegt dem Gerät ein USB-A-to-USB-C Adapterkabel bei.

Neutral Labs Elmyra 2 wird ab dem 20. Juli 2023 erhältlich sein. Demos sollen in den nächsten Tagen gepostet werden. Elmyra 2 wird es als Desktop-Gerät und als 42 TE breites Eurorack geben, jeweils als DIY-Bausatz oder fertig zusammengebaut. Die Preise werden ungefähr wie folgt liegen:

– Desktop assembled ca. 600 €

– Eurorack assembled ca. 550 €

– DIY-Kit Desktop ca. 380 €

– DIY-Kit Eurorack ca. 330 €