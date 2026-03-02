Himmlisch dreckige Lunetta-Sounds

Am 02. März geht bei Neutral Labs mit dem Luna der Mond auf. Es ist ein Lunetta-Synthesizer mit roher, digitaler Klangverarbeitung, der nicht nur Fans schmutziger Sounds begeistern soll.

Neutral Labs Luna

Lunetta-Synthesizer basieren auf Geräten der DIY-Szene der 70er- und 80er-Jahre. Der Kern dieser Synthesizer ist ein CMOS-Logikchip. Die Ein- und Ausgänge des CMOS sind direkt patchbar und so ist es möglich, die Logik des Synthesizers direkt zu verändern. Dadurch können spannende, neue Sounds erzeugt werden.

Die digitalen Impulse können als Sequenzer und Oszillatoren agieren, sodass man Basslines, Leads und metallische, verzerrte Drones spielend leicht erzeugen kann.

Basis des Luna-Synthesizers sind fünf Oszillatoren. Verschiedene Logikblöcke wie XOR, NOT, AND, Schieberegister, Zähler und Multiplexer zerlegen diese Signale und erzeugen ein komplexes, sich entwickelndes mathematisches Rauschen.

Kontrolliertes Chaos

Um diese reine Logik und digitale Unordnung etwas zu zähmen, kommen drei organische Tiefpassfilter zum Einsatz. Durch die analoge Bearbeitung erhält der Sound einen natürlichen Ausklang mit perkussiven Punch und zaubert aus dem digitalen Chaos Klänge, die an Bongos, Zupfgeräusche und pulsierende Basslines erinnern sollen.

Mithilfe von drei Touchpads kann direkt in die Signalerzeugung eingegriffen werden und um den kreierten Sound weiter zu bearbeiten, stehen 13 Effekte zur Verfügung. Distortion, Delay, Reverb, Chorus, Bitcrusher, Phaser und mehr dienen der Klangbearbeitung. Damit lassen sich die Grund-Sounds zu einem Ambient-Klangteppich oder einer rauen Industrial-Textur weiter verfeinern.

Alle Effekte und zwei Oszillatoren lassen sich per CV steuern. Per MIDI können zwei Oszillatoren, alle drei Tiefpassfilter und die drei Logikausgänge gesteuert werden. Außerdem können zwei Sequenzer mit bis zu 64 Steps per MIDI oder Clock synchronisiert werden.

Angaben zu Verfügbarkeit und Preis liegen im Moment noch nicht vor.