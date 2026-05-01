8 Stimmen & 2 Röhren

Mit dem Neutral Labs Queen Elmyra geht der Drone-Synthesizer sozusagen in die dritte Runde. Diesmal ist alles größer und flexibler gedacht, von Polyphonie über MIDI bis Röhren. Die Finanzierungskampagne auf Kickstarter ist gerade erst angelaufen, hat ihr Ziel aber umgehend übertroffen.

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Neutral Labs Queen Elmyra

Schon Elmyra 2 hatte im Funktionsumfang gegenüber der ursprünglichen Version des Synthesizers ordentlich zugelegt. Die dritte Version kann man schon fast nicht mehr mit dem Grundgedanken von Elmyra vergleichen.

Queen Elmyra besitzt acht Stimmen, die jeweils über bis zu drei Wavetable-basierte Oszillatoren verfügen. Pro Stimme sind zwei Effekt-Slots vorhanden, mit denen die Oszillatoren bearbeitet werden können. Die Stimmen können dank Quantisierung auch im mikrotonalen Bereich sowie als Chords stabil gespielt werden. Waren die ersten beiden Elmyras eher rabiat im Klang, kann die Queen auch durchaus sanftere Töne anschlagen.

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Darüber hinaus gibt es mit einem Multimode-Filter und Röhren eine analoge Ebene zur Klangbearbeitung. Dazu kommen digitale Effekte wie Delay, Reverb, Chorus, Phaser etc. Der Signalweg, analog wie digital, ist in Stereo gehalten und kann komplett über insgesamt 96 Patch-Punkte frei konfiguriert bzw. über externes Equipment gesteuert werden.

Die Klangerzeugung kann über die von den Vorgängern bekannten Sensor-Tasten gespielt werden. Allerdings ist auch eine Ansteuerung via MIDI möglich und es gibt Clock-I/O sowie einen Reset-Eingang für die internen Sequencer, die pro Stimme zur Verfügung stehen. Die Bedienung wird durch ein Display erleichtert, was gegenüber Elmyra 2 eine klare Verbesserung darstellt.

Derzeit gibt es für Neutral Labs Queen Elmyra noch ein paar Early-Bird-Angebote von 1.500,- Euro. Wenn diese vergriffen sind, gilt ein Preis von 1.600,- Euro. Die Auslieferung ist für Oktober 2026 geplant.