ANZEIGE
ANZEIGE

Neutral Labs Queen Elmyra, Drone-Synthesizer

8 Stimmen & 2 Röhren

1. Mai 2026

Neutral Labs Queen Elmyra am

Mit dem Neutral Labs Queen Elmyra geht der Drone-Synthesizer sozusagen in die dritte Runde. Diesmal ist alles größer und flexibler gedacht, von Polyphonie über MIDI bis Röhren. Die Finanzierungskampagne auf Kickstarter ist gerade erst angelaufen, hat ihr Ziel aber umgehend übertroffen.

ANZEIGE

Neutral Labs Queen Elmyra

Schon Elmyra 2 hatte im Funktionsumfang gegenüber der ursprünglichen Version des Synthesizers ordentlich zugelegt. Die dritte Version kann man schon fast nicht mehr mit dem Grundgedanken von Elmyra vergleichen.

Queen Elmyra besitzt acht Stimmen, die jeweils über bis zu drei Wavetable-basierte Oszillatoren verfügen. Pro Stimme sind zwei Effekt-Slots vorhanden, mit denen die Oszillatoren bearbeitet werden können. Die Stimmen können dank Quantisierung auch im mikrotonalen Bereich sowie als Chords stabil gespielt werden. Waren die ersten beiden Elmyras eher rabiat im Klang, kann die Queen auch durchaus sanftere Töne anschlagen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Darüber hinaus gibt es mit einem Multimode-Filter und Röhren eine analoge Ebene zur Klangbearbeitung. Dazu kommen digitale Effekte wie Delay, Reverb, Chorus, Phaser etc. Der Signalweg, analog wie digital, ist in Stereo gehalten und kann komplett über insgesamt 96 Patch-Punkte frei konfiguriert bzw. über externes Equipment gesteuert werden.

Die Klangerzeugung kann über die von den Vorgängern bekannten Sensor-Tasten gespielt werden. Allerdings ist auch eine Ansteuerung via MIDI möglich und es gibt Clock-I/O sowie einen Reset-Eingang für die internen Sequencer, die pro Stimme zur Verfügung stehen. Die Bedienung wird durch ein Display erleichtert, was gegenüber Elmyra 2 eine klare Verbesserung darstellt.

Derzeit gibt es für Neutral Labs Queen Elmyra noch ein paar Early-Bird-Angebote von 1.500,- Euro. Wenn diese vergriffen sind, gilt ein Preis von 1.600,- Euro. Die Auslieferung ist für Oktober 2026 geplant.

Neutral Labs Queen Elmyra front

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Neutral Labs Elmyra 2 Desktop Drone Synthesizer

Test: Neutral Labs Elmyra 2 Desktop Drone Synthesizer

01.01.2025 |2
Test: Neutral Labs Elmyra, DIY Drone Synthesizer

Test: Neutral Labs Elmyra, DIY Drone Synthesizer

07.10.2020 |3
Superbooth 26: Body Synths Laboratory, Drone-Synthesizer

Superbooth 26: Body Synths Laboratory, Drone-Synthesizer

28.04.2026 |6
Test: Befaco Oneiroi, Drone-Synthesizer

Test: Befaco Oneiroi, Drone-Synthesizer

18.03.2026 |6
Test: Stylophone CPM DS-2 Analog Drone Synthesizer

Test: Stylophone CPM DS-2 Analog Drone Synthesizer

23.04.2025 |14
Test: SOMA Lyra-4, Drone-Synthesizer

Test: SOMA Lyra-4, Drone-Synthesizer

12.03.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X