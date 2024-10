Sequenzierte Fehlfunktionen

Neutral Labs Scrooge ist ein semi-modularer Desktop-Synthesizer, dessen Schaltung auf „Fehlfunktionen“ ausgelegt sind. Seine überwiegend perkussiven Sounds können wie Drums klingen, wollen es aber im Grunde eigentlich nicht. So äußert sich jedenfalls der Hersteller zu dem ungewöhnlichen Gerät.

Neutral Labs Scrooge, Glitch-Synthesizer

Scrooge kann nicht nur als Desktop-Gerät verwendet werden, sondern lässt sich auch aus seinem Gehäuse nehmen und als Modul mit einer Breite von 42 TE in einen Eurorack-Rahmen einsetzen.

Die Klangerzeugung von Scrooge hat fünf unabhängige Stimmen. Sie sind alle vollständig analog aufgebaut, haben unterschiedliche Schaltungen und sie arbeiten passiv, d. h. sie können ohne eigene Stromversorgung ihre Klänge erzeugen. Es wird nur der Strom von den Steuersignalen des Sequencers oder von externen Trigger-Quellen benötigt. Ein ähnliches Prinzip, wie man es auch von dem Drum-Synthesizer Landscape Noon her kennt.

Die erzeugten Klänge werden als organisch und instabil beschrieben. Es lassen sich zwar auch typische Sounds wie Kicks, Snares und Hihats erzeugen, aber die wahren Stärken von Scrooge liegen bei Glitches, Artefakten, Growls und ähnlich verzerrten Sounds.

Jede Stimme verfügt über zwei regelbare Parameter und einen Fader für die Lautstärke. Es sind zwei Eingänge für externe Modulationsquellen vorhanden, die auf jede Stimme geroutet werden können. Dazu gibt es fünf Einzelausgänge und jede Stimme kann zusätzlich einem von zwei Main-Ausgängen zugewiesen werden.

Mit dem integrierten Sequencer lassen sich Patterns mit bis zu 64 Steps erzeugen, wobei die Länge für jeden Track individuell festgelegt werden kann. Bis zu 32 Patterns können in einer Chain miteinander verbunden werden. Es lassen sich bis zu 128 Patterns in 16 Bänke speichern.

Mithilfe von generativen Algorithmen können zufällige Variationen oder gänzlich neue Muster erzeugt werden. Weiterhin gibt es Parameter Locks pro Step, Microtiming, CV Slew Limiter pro Track und einen Controll all-Modus, mit dem sich die Parameter für mehrere Steps und Tracks gemeinsam ändern lassen.

Mit dem Sequencer lassen sich externe Geräte bzw. Eurorack-Module ansteuern. Er verfügt über Sync-I/O und einen Reset-Eingang sowie einen MIDI-Eingang (3,5 mm TRS, Typ A).

Wie bereits der Drone Synthesizer Elmyra 2 wird auch Scrooge ohne Netzteil, aber mit einem USB-Kabel (A to C) ausgeliefert. Zum Betrieb kann das Gerät an eine 5 V-Stromquelle (Charger, Laptop, Power Bank) mit entsprechender Buchse angeschlossen werden.

Neutral Labs Scrooge wird als Desktop-Gerät oder als Eurorack-Modul angeboten, wobei man jeweils die Wahl zwischen einem DIY-Kit und dem fertig montierten Gerät hat. Scrooge soll in Kürze verfügbar sein, die Preise reichen wir nach, sobald diese bekannt geben wurden.