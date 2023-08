New Pedal Friday – Die Pedal-News der Kalenderwochen 33/34

Pedal Neuigkeiten der Woche

Ja, ich weiß, es ist Samstag! Aber da der zukünftige Gitarristennachwuchs gestern einen unvorhergesehen langen Zwischenstopp in der personell gnadenlos unterbesetzten Uniklinik Göttingen gebucht hat, hab ich mal eigenmächtig den Samstag zum Freitag erklärt und informiere euch hiermit nachträglich über die Pedal-News der letzten zwei Wochen. Und ja, dem Kleinen geht’s gut, der darf noch 4 Wochen in Mamis Bauch chillen.

ANZEIGE

Pedal-News – UAFX stellt neue Serie vor

Gleich vier neue Pedale stellt Universal Audio vor, zwei Reverb Pedale, ein Delay und einen Compressor. Im Gegensatz zu den bereits bekannten Pedalen von UAFX sind die vier Neuen deutlich kleiner und kommen jeweils mit fünf Reglern aus. Es handelt sich also um One Trick Ponys ohne die Möglichkeiten der Speicherung von Sounds, wie man es etwa vom Golden Reverberator kennt.

Universal Audio UAFX Heavenly Plate Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 239,00 € bei

Ganz neu sind die Effektalgorithmen nicht, das Heavenly Pedal zum Beispiel klaut den Plate Hall aus eben genanntem Golden Reverberator, der auf einem deutschen Plattenhall der 50er Jahre basiert und packt ihn in ein einzelnes Pedal mit der Option, drei verschiedene Platten zu wählen und umfangreich zu formen.

Ebenfalls aus dem Fundus des goldenen Vorbilds bedient sich das Evermore Reverb Pedal, hier bekommen wir aber einen klassischen, digitalen Hall aus den späten 70ern simuliert. Welches Vorbild genau Pate stand, kann man nur raten, die Fachwelt tippt auf Lexicon.

Wer auf den analogen Sound eines Tape Echos steht, dem stellt UAFX mit dem Orion Delay Pedal den Sound eines Echoplex zur Verfügung, der schon in der Starlight Echo Station Teil des verführerischen Sounds war. Auch hier stehen wieder drei Basissounds zur Auswahl, die mittels der fünf Regler bearbeitet werden können.

Pedal News No. 4 aus dem Hause UAFX befasst sich mit dem Thema Compression, der 1176 Studio Compressor klaut gleich doppelt im eigenen Garten, denn das Vorbild aus dem Jahre 1967 stammt ebenfalls von Universal Audio. Im Max Preamp & Dual Compressor war dieser Algorhitmus bereits auch schon vertreten. Alle vier Pedale verfügen über einen USB-Anschluss, der zukünftige Updates der Software ermöglicht. Die Preise liegen bei 239 € für die drei Zeit- und Raumsimulatoren, der Compressor schlägt mit 219 € zu Buche.

ANZEIGE

Pedal-News – JHS legt legendäre ROSS Pedale wieder auf

Wer sich für die spannende Geschichte der Firma Ross Electronics interessiert, kommt in folgendem Video voll auf seine Kosten. Ross hat einige legendäre Pedale entwickelt, die im immer gleichen Gehäuse in unterschiedlichen Farben erhältlich und mit lediglich zwei Reglern ausgestattet waren. Josh Scott von JHS Pedals hat sich nun um die Neuvermarktung der unzerstörbaren Vorbilder gekümmert und bringt, neben den vier Klassikern Distortion, Compressor, Chorus und Phaser auch ein neues, schlicht Fuzz betiteltes Pedal auf den Markt. Ich sprech mal mit’m Chef, das eine oder andere neue Pedal könnte durchaus und sehr gern demnächst auf meinem Seziertisch landen. Ob die 249 € Straßenpreis für so spartanische Effektpedale gerechtfertigt sind, werden wir dann sehen. Lieferbar sind die Ross-Pedale wohl erst in 3 Monaten.