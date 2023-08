New Pedal Friday: Pedal Neuigkeiten der Woche KW 32

Neues aus den Pedalschmieden der Welt

ANZEIGE

Hey Leute, ab sofort gibt’s hier den New Pedal Friday! Manchmal ist die Woche so vollgepackt mit News aus der Pedal-Szene, dass der Überblick ein bisschen verloren gehen kann. Deshalb bündele ich die News der Woche ab sofort und informiere euch jeden Freitag über neu erschienene Effektpedale. Los geht’s diese Woche mit drei nennenswerten Neuerscheinungen und insgesamt fünf Pedalen.

New Pedal Friday – TC Electronics präsentiert neue Ampworx Pedale

Die Ampworx-Serie von TC Electronics ist nicht ganz neu, bereits seit Juni dieses Jahres gibt es einige Pedale in dieser Serie, die die Sounds eines Fender Blackface, eines Marshall JTM 45 und eines Vox AC30 ins Pedalformat transferieren. Jetzt sind drei neue High Gain Pedale im Rennen, die wohl in etwa 4 Wochen lieferbar sein werden.

tc electronic Dual Wreck Preamp Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 159,00 € bei

Der Dual Wreck Preamp macht den Anfang, hier bekommt der geneigte Käufer einen zweikanaligen Preamp, der sich mit Sound eines Dual Rectifier befasst. Zwei unabhängig voneinander regelbare Kanäle und ein Boost stehen zur Verfügung, ein Recording Out selbstverständlich auch, dieser ist bestückt mit einer offiziellen IR von Celestion. Ein Kopfhörerausgang ist ebenfalls an Bord. Die Features sind bei allen Pedalen der Ampworx-Serie gleich, der Preis liegt bei 159 € je Pedal

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Wer die Rectifier-Säge nicht mag, wird vielleicht mit Jims 800 glücklich, hier rollt einem der klassische Marshall Sound entgegen. Der JCM 800 stand hier Pate.Wer den Sound von Eddie mag, sollte sich dann den V550 mal anhören, hier ist der moderne Klassiker von Eddie van Halens Peavey 5150 Amp geklont. Apropos Klon…

Noch ein Klon-Klon? Das Origin Halcyon Gold Overdrive Pedal

Die Liste der Pedale, die den legendären Klon Centaur Overdrive imitieren, wird länger. Ein paar Leckerchen lassen aber das Halcyon Gold Overdrive interessant wirken, denn hier werkelt ein Adaptive Circuitry, der die Reaktion auf das Eingangssignal verändert. So soll das Pedal auch hochpegeliges Anfahren verkraften, ohne an Klarheit zu verlieren. Richtig interessant ist die Dry-Funktion, die dem Effektsignal das originale Gitarrensignal stufenlos zumischen kann. Damit dürften extrem klare, attackreiche Drivesounds möglich sein. Im Video klingt das Teil schon mal grandios.

Der Verkaufsstart steht noch nicht fest, genauso wie der Preis. Aber das bereits erschienene Schwesterpedal in Grün (was das wohl symbolisieren soll…) kostet 269 € und in diesem Bereich wird sich dann wohl auch das Halcyon Gold Overdrive ansiedeln.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die EHX Pico-Platform bekommt Zuwachs

Electro-Harmonix ist immer ein Kandidat für Überraschungen und Garant für hochwertige Effektpedale. Die Pico-Platform, die extrem kleine und damit platzsparende Pedale bietet, hat sich des Compressors angenommen.

Der große Bruder, das EHX Platform Compressor-Pedal, wird hier auf die nötigsten Features zusammengedampft. In Deutschland ist das Pedal noch nicht erhältlich, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Auf der Hersteller Homepage wird das Pico-Compressörchen mit einem „USA Street Price“ von 119 $ angepriesen, das gibt ja schon mal die Hausnummer vor.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das war’s für diese Woche, ich wünsche euch allen ein sonniges Wochenende und immer eine Handbreit Wasser unter der Mütze!