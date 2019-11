News: ADDAC System 105 4-Voice Cluster & 104 VC T-Networks

Spezielle 4-fach Oszillatoren

Quad-Module liegen voll im Trend, seien es vierfache Filter, Hüllkurven, LFOs oder auch Oszillatoren. Letztere werden nicht nur für polyphone Modularpatches benötigt, sondern auch für breite Unison- und Drone-Sounds. ADDAC System stellt mit dem 105 4-Voice Cluster und dem 104 VC T-Networks zwei neue Mitglieder für die Quad-Gemeinde vor.

ADDAC105 4-Voice Cluster

Das Modul 105 besteht aus vier Einheiten, die jeweils mit einem Square-Oszillator, einem VCA und einem Decay ausgestattet sind, und einem Multimode-Filter mit Tief-, Band- und Hochpass. Die Oszillatoren können jeweils manuell in der Tonhöhe eingestellt werden, haben aber keinen CV-Eingang. Ausgelöst wird der VCA jeder Einheit durch ein Trigger- bzw. Gate- oder CV-Signal. Die Oszillatoren können über einen FM-Schalter zur Modulation des nachfolgenden Oszillators genutzt werden. Die vier Einheiten werden summiert und in das Filter geschickt, dessen Cutoff per Steuerspannung moduliert werden kann.

Das Konzept ist sehr simpel, aber wenn man die Beispiele im Demo-Video hört, erkennt man das weitreichende Potential des 4-Voice Clusters.

ADDAC104 VC T-Networks

Dieses Modul ist eine erweiterte Variante des Moduls 103 T-Networks. Hier gibt es vier Oszillatoren, die spannungssteuerbar sind. Die Basis sind Schaltungen (Twin T-Bridge), wie sie auch bei analogen Drum Machines zum Beispiel für Kicks, Toms, Congas etc. verwendet werden. Deswegen gibt es eine Trigger-Eingang pro Einheit. Jeder Oszillator kann in die Bereiche High, Mid und Low umgeschaltet werden. Mit dem Modul können entsprechende Drums, aber auch spielbare Töne erzeugt werden. Jede Einheit hat einen eigenen Ausgang, zusätzlich gibt es einen regelbaren Mix-Out.

ADDAC105 4-Voice Cluster und ADDAC104 VC T-Networks sind als komplette Module und als DIY-Kits erhältlich.