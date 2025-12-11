Spotify Support jetzt für alle Endgeräte

Mit Algoriddim djay Pro 5.6 gibt es einige Neuheiten und Quality of Life Updates, die viele Nutzer erfreuen werden!

Zum einen wird im gesamten Lineup der djay Pro-App ab sofort Spotify als Streamingdienst unterstützt. Dies war bereits seit einiger Zeit bei der Version für Mac und Windows möglich, jetzt aber eben auch plattformübergreifend für iOS und Android und somit für sämtliche mobilen Endgeräte. Damit wird die App noch einsteigerfreundlicher, da man hier schnell auf einen weiteren riesigen Katalog an Musik zugreifen kann. djay Pro war seinerzeit die erste und einzige DJ-App, mit der man auf den Streaming-Dienst zugreifen konnte. Diese Funktion steht jetzt also allen Anwendern wieder zur Verfügung.

Darüber hinaus unterstützt Algoriddim djay Pro 5.6 jetzt auch Displays von Endgeräten wie dem Pioneer DJM S-11, DDJ-REV7, DDJ-1000 und dem AlphaTheta Omnis Duo. So können Nutzer direkt am Endgerät den Überblick über die Waveforms behalten.

Zudem können Modelle wie der AlphaTheta XDJ-AZ und der Pioneer Opus Quad jetzt per Plug-and-Play direkt mit der DJ-Software verwendet werden. Darüber hinaus reiht sich auch der im Rahmen des ADE vorgestellte Allen & Heath Xone:24C in die Liste der unterstützten DJ-Mixer ein.

Zuletzt gibt es auch den sogenannten „Offline Locker” für die Streaming-Dienste von Beatport und Beatsource. Er ist auch für Android und Windows verfügbar, sodass ausgewählte Tracks gespeichert werden können, falls kein Internetzugang vorhanden ist.

Abseits der genannten Punkte gibt es wie immer noch kleinere Verbesserungen.

Das Update ist ab sofort verfügbar und kann kostenlos installiert werden.