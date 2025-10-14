News: Allen & Heath Xone:24 & Allen & Heath Xone:24C, DJ-Mixer

Das lang ersehnte Update für die 2-Kanal DJ-Mixer von Allen & Heath!

Allen & Heath Xone:24 und Allen & Heath Xone:24C – unter diesem Namen gibt es zwei neue 2(+1)-Kanal DJ-Mixer, die mit neuen Features die Vorgängermodelle in die aktuelle Zeit bringen.

Der Allen & Heath Xone:24 verspricht dahingehend also natürlich wunderbaren Klang mit einer gewissen Wärme und hat einen vollständig analogen Signalpfad. Hierzu gehört selbstverständlich auch der beliebte Xone:VCF. Mit diesem Filter erhält man den gleichen Sound wie bei den Flaggschiff-Modellen des Herstellers. Die Resonanz ist bei diesem Filter nahtlos anpassbar.

Wie gewohnt gibt es einen 3-Band-Isolator-Equalizer und einen mini innoFADER als Crossfader. Zusätzlich verfügt der DJ-Mixer über geräuscharme RIAA-Vorverstärker und einen Master Insert. Damit lassen sich externe Effekte wie Reverb oder Delay unkompliziert in das Setup integrieren.

ANZEIGE

Der Allen & Heath Xone:24C basiert wie bisher auf dem regulären Modell, verfügt jedoch über weitere Features.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

So verfügt der DJ-Mixer über ein Class-Compliant-96-kHz-USB-Audio-Interface, welches drei Modi unterstützt: Streaming, DAW und DVS Pro.

Darüber hinaus werden die Schlüsselbedienelemente des Allen & Heath Xone:24C als MIDI-Daten an das Host-System gesendet.

ANZEIGE

Zusätzlich verfügt der DJ-Mixer über einen integrierten USB-Hub, sodass sich hier bis zu zwei Geräte anschließen und auch mit Strom versorgen lassen. Dabei denken wir natürlich direkt an den zuletzt vorgestellten Allen & Heath Xone:K3.

Selbstverständlich wird sowohl beim Audio-Interface als auch beim USB-Hub zeitgemäß auf USB-C gesetzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Beide DJ-Mixer sind perfekt für mobile Setups oder für zu Hause geeignet. Hier bekommt man hervorragenden Klang ohne Kompromisse.

Der Allen & Heath Xone:24 wird 398,- Euro kosten. Die Version mit Interface, der Allen & Heath Xone:24C liegt bei einem Preis von 478,- Euro.