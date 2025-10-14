ANZEIGE
ANZEIGE

News: Allen & Heath Xone:24 & Allen & Heath Xone:24C, DJ-Mixer

Das lang ersehnte Update für die 2-Kanal DJ-Mixer von Allen & Heath!

14. Oktober 2025
News: Allen & Heath Xone:24 & Allen & Heath Xone:24C, DJ-Mixer

News: Allen & Heath Xone:24 & Allen & Heath Xone:24C, DJ-Mixer

Allen & Heath Xone:24 und Allen & Heath Xone:24C – unter diesem Namen gibt es zwei neue 2(+1)-Kanal DJ-Mixer, die mit neuen Features die Vorgängermodelle in die aktuelle Zeit bringen.

Der Allen & Heath Xone:24 verspricht dahingehend also natürlich wunderbaren Klang mit einer gewissen Wärme und hat einen vollständig analogen Signalpfad. Hierzu gehört selbstverständlich auch der beliebte Xone:VCF. Mit diesem Filter erhält man den gleichen Sound wie bei den Flaggschiff-Modellen des Herstellers. Die Resonanz ist bei diesem Filter nahtlos anpassbar.
Wie gewohnt gibt es einen 3-Band-Isolator-Equalizer und einen mini innoFADER als Crossfader. Zusätzlich verfügt der DJ-Mixer über geräuscharme RIAA-Vorverstärker und einen Master Insert. Damit lassen sich externe Effekte wie Reverb oder Delay unkompliziert in das Setup integrieren.

ANZEIGE

Der Allen & Heath Xone:24C basiert wie bisher auf dem regulären Modell, verfügt jedoch über weitere Features.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

So verfügt der DJ-Mixer über ein Class-Compliant-96-kHz-USB-Audio-Interface, welches drei Modi unterstützt: Streaming, DAW und DVS Pro.

Darüber hinaus werden die Schlüsselbedienelemente des Allen & Heath Xone:24C als MIDI-Daten an das Host-System gesendet.

ANZEIGE

Zusätzlich verfügt der DJ-Mixer über einen integrierten USB-Hub, sodass sich hier bis zu zwei Geräte anschließen und auch mit Strom versorgen lassen. Dabei denken wir natürlich direkt an den zuletzt vorgestellten Allen & Heath Xone:K3.

Selbstverständlich wird sowohl beim Audio-Interface als auch beim USB-Hub zeitgemäß auf USB-C gesetzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Beide DJ-Mixer sind perfekt für mobile Setups oder für zu Hause geeignet. Hier bekommt man hervorragenden Klang ohne Kompromisse.

Der Allen & Heath Xone:24 wird 398,- Euro kosten. Die Version mit Interface, der Allen & Heath Xone:24C liegt bei einem Preis von 478,- Euro.

ANZEIGE

Preis

  • Allen & Heath Xone 24: 398,- Euro
  • Allen & Heath Xone 24C: 478,- Euro

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Allen & Heath Xone 24
Allen & Heath Xone 24 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
398,00€ Thomann
Allen & Heath Xone 24C
Allen & Heath Xone 24C Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
478,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
News: Allen & Heath Xone:K3, Midi-Controller

News: Allen & Heath Xone:K3, Midi-Controller

08.10.2025 |0
Test: Allen & Heath XONE:92, DJ-Mixer

Test: Allen & Heath XONE:92, DJ-Mixer

29.05.2025 |11
Alle Allen & Heath DJ-Mixer & DJ-Controller der XONE-Serie

Alle Allen & Heath DJ-Mixer & DJ-Controller der XONE-Serie

20.05.2021 |5
Test: Allen&Heath XONE:96, DJ-Mixer

Test: Allen&Heath XONE:96, DJ-Mixer

08.11.2018 |37
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X