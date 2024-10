News: Allen & Heath XONE:92, die neue Version des DJ-Mixers

Nach 20 Jahren mit ein paar Neuerungen

Allen & Heath Xone:92 – die neueste Version des Klassikers wurde vorgestellt. Obwohl nicht als Mark 2 bezeichnet, bringt der DJ-Mixer einige Neuerungen mit sich, nachdem erst im März dieses Jahres eine Version zum 20-jährigen Jubiläum erschienen ist.

Der Allen & Heath Xone:92 ist aus vielen DJ-Booths nicht mehr wegzudenken und gilt als zuverlässiges Zugpferd in jedem Setup. Seit der Einführung des analogen Mixers gibt es eine große Anzahl von DJs, die den Sound und vor allem die Filter des DJ-Mixers nicht mehr missen möchten. Kein Wunder also, dass dieses Modell mittlerweile zu einem Klassiker geworden ist, ähnlich wie die Plattenspieler aus dem Hause Technics. Mit der Einführung des Xone 96 dachte man, dass man sich nun mit dem gefühlten Nachfolgemodell langsam vom Allen & Heath Xone:92 verabschieden könnte. Doch der Mixer blieb die ganze Zeit über erhältlich und mit der eingangs erwähnten Version zum 20jährigen Jubiläum wurde der Kultstatus nur noch weiter ausgebaut.

ANZEIGE

Nun haben wir also eine aktualisierte Version, der Hersteller verwendet den Zusatz MK2 nicht, sondern spricht nur vom neuen Allen & Heath Xone:92. Stellt sich also die Frage, was ist neu?

Endlich ist es möglich, den Filter ein- und auszuschalten, sowie zwischen den verschiedenen Filtertypen umzuschalten, ohne dass es dabei zu Störgeräuschen kommt. Dies war einer der wenigen Mängel der Vorgängerversion. Beim Filter soll die Frequenzsteuerung und die Resonanz verbessert worden sein.

Auch wenn der Allen & Heath Xone:92 kein Hip-Hop-Mixer war, wurde die neue Version mit einem mini innoFADER Pro ausgestattet, der ein noch sanfteres Umschalten zwischen den Decks ermöglichen soll. Außerdem wurden die Vorverstärker für die Phono-Kanäle angepasst und eine für Techno- und House-Musik geeignete RIAA-Kurve verwendet.

Eine weitere Neuerung sind die einstellbaren Fader-Kurven, die im Gegensatz zum Vorgängermodell nun auch eine vollständig lineare Anpassung der Lautstärke ermöglichen.

Auch im Hinblick auf den Einsatzort wurde der DJ-Mixer angepasst, so ist die gesamte Beschriftung der Bedienelemente in UV-Druck ausgeführt, um auch in dunkler Umgebung eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Natürlich bleibt der Signalweg komplett analog und auch das Layout ist gleich geblieben.

Der Allen & Heath Xone:92 ist ab sofort erhältlich und kostet 1659,- Euro.