Der Nachfolger des beliebten MIDI-Controllers

Allen & Heath Xone:K3 der Midi-Controller für DJs, Live-Acts, Produzenten und alle, die Fader, Buttons und Potis zur Steuerung ihrer Software benötigen.

Der Allen & Heath Xone:K3 ist mit so fast jeder Software kompatibel, die MIDI-Signale empfangen und verarbeiten kann, und verfügt über 52 physische Bedienelemente. Dazu gehören zwölf Drehregler mit Anschlag, sechs endlose Push-Encoder, vier Fader und 30 hintergrundbeleuchtete Buttons.

Mit dem Controller können bis zu drei Layer abgespeichert werden, sodass in der Bedienbarkeit eurer Software keinerlei Wünsche offenbleiben sollten.

Mit einem Gewicht von 1,25 kg und Abmessungen von 13,5 cm x 5,0 cm x 35,8 cm (B x H x T) ist der Xone:K3 natürlich auch portabel genug, um ihn zu jedem Auftritt mitzuführen.

Selbstverständlich können auch die für den K1 und den K2 erstellten Mappings mit dem Allen & Heath Xone:K3 verwendet werden. Mit der Xone:Controller Editor App können sämtliche Aspekte des MIDI-Controllers angepasst werden, egal ob MIDI-CC oder, als Neuerung bei diesem Modell, auch das RGB-Feedback der Buttons.

Neben X:Link zum Verbinden mit Geräten wie dem Xone:96, PX5 oder einem K2 steht nun auch USB-C zur Verfügung. Natürlich lassen sich auch mehrere K3-Einheiten miteinander verbinden.

Darüber erhält der Xone:K3 auch den notwendigen Strom. Das Metall-Chassis ist dabei selbstverständlich für den Alltag auf der Bühne und unterwegs ausgelegt und der MIDI-Controller funktioniert neben dem Rechner auch mit Android und iOS.

Preislich liegt der Allen & Heath Xone:K3 bei 228 Euro.