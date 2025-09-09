Der neuste Clubstandard Media Player?

AlphaThetaCDJ-3000X – der Nachfolger des aktuellen Flaggschiffmodells ist offiziell angekündigt worden und verspricht eine Reihe Neuerungen und einiges an Quality of Life Updates und wird nun auch unter AlphaTheta und nicht mehr unter Pioneer DJ vermarktet.

Auf den ersten Blick fällt das größere Display ins Auge. Es ist mittlerweile 10,1 Zoll groß und ermöglicht die Anzeige von bis zu 16 Tracks gleichzeitig. Neu ist auch die Copy-&-Paste-Funktion beim Suchfeld des Media Players.

Mit dem AlphaTheta CDJ-3000X gibt es nun auch die Möglichkeit, einen USB-C-Stick anzuschließen. Aber keine Sorge: Auch reguläre USB-Sticks mit USB-A-Anschluss können weiterhin verwendet werden. Für die USB-C-Buchse musste jedoch der SD-Karten-Slot weichen.

Auch das Jogwheel wurde angepasst: Die Range zur Widerstandseinstellung ist größer geworden, sodass Anwender noch mehr Spielraum zur passenden Taktangleichung haben. Der Cue-Button wurde so getestet, dass er laut Herstellerangaben über 500.000 Mal mehr als bisher problemlos betätigt werden kann.

Mit dem neuen Modell gibt es jetzt das Touch-Cue-Feature, mit dem sich beim Drücken auf die Waveform der Track über die Kopfhörer vorhören lässt. Dabei gibt es nun auch die Möglichkeit, Hot Cues zu setzen. Zudem gibt es nun die Gate-Cue-Funktion, mit der der Song nur so lange gespielt wird, wie der jeweilige Cue-Button gedrückt gehalten wird.

Die Tracks werden vollständig in den Arbeitsspeicher des Geräts geladen, sodass der Song auch beim versehentlichen Herausziehen eines USB-Sticks problemlos weiterläuft.

Wie auch bei den Mixern der DJM-Reihe wird soundtechnisch auf Converter von ESS-Technology gesetzt, die für einen noch besseren Klang als beim Vorgängermodell sorgen sollen.

Der AlphaTheta CDJ-3000X verfügt darüber hinaus über WLAN, sodass er sich ohne LAN-Kabel mit dem Internet verbinden kann. An der Stelle, an der früher eine CD eingeschoben werden konnte, befindet sich jetzt ein NFC-Touchpoint. Mithilfe der Rekordbox-App kann man sich so auf den Media-Player einloggen und auf Streaming- und Cloud-Dienste zugreifen. Zur Auswahl stehen neben dem hauseigenen rekordbox CloudDirectPlay auch Beatport Link und Tidal. Mithilfe des Tag-Features werden getaggte Songs von Streaming-Diensten auch im Hintergrund heruntergeladen und können dann sofort abgespielt werden.

Nach dem Anschließen des AlphaTheta CDJ-3000X werden sowohl Serato DJ Pro als auch der rekordbox Performance Mode freigeschaltet.

Das neue Flaggschiffmodell ist zum Preis von 2.799 Euro pro Stück erhältlich.