ANZEIGE
ANZEIGE

News: AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

Der neuste Clubstandard Media Player?

9. September 2025
News AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

News AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

AlphaThetaCDJ-3000X – der Nachfolger des aktuellen Flaggschiffmodells ist offiziell angekündigt worden und verspricht eine Reihe Neuerungen und einiges an Quality of Life Updates und wird nun auch unter AlphaTheta und nicht mehr unter Pioneer DJ vermarktet.

Auf den ersten Blick fällt das größere Display ins Auge. Es ist mittlerweile 10,1 Zoll groß und ermöglicht die Anzeige von bis zu 16 Tracks gleichzeitig. Neu ist auch die Copy-&-Paste-Funktion beim Suchfeld des Media Players.

ANZEIGE
News AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

Der neue AlphaTheta CDJ-3000X

Mit dem AlphaTheta CDJ-3000X gibt es nun auch die Möglichkeit, einen USB-C-Stick anzuschließen. Aber keine Sorge: Auch reguläre USB-Sticks mit USB-A-Anschluss können weiterhin verwendet werden. Für die USB-C-Buchse musste jedoch der SD-Karten-Slot weichen.

Auch das Jogwheel wurde angepasst: Die Range zur Widerstandseinstellung ist größer geworden, sodass Anwender noch mehr Spielraum zur passenden Taktangleichung haben. Der Cue-Button wurde so getestet, dass er laut Herstellerangaben über 500.000 Mal mehr als bisher problemlos betätigt werden kann.

News AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

Die Rückseite des neuen Flaggschiffmodells

Mit dem neuen Modell gibt es jetzt das Touch-Cue-Feature, mit dem sich beim Drücken auf die Waveform der Track über die Kopfhörer vorhören lässt. Dabei gibt es nun auch die Möglichkeit, Hot Cues zu setzen. Zudem gibt es nun die Gate-Cue-Funktion, mit der der Song nur so lange gespielt wird, wie der jeweilige Cue-Button gedrückt gehalten wird.

Die Tracks werden vollständig in den Arbeitsspeicher des Geräts geladen, sodass der Song auch beim versehentlichen Herausziehen eines USB-Sticks problemlos weiterläuft.

Wie auch bei den Mixern der DJM-Reihe wird soundtechnisch auf Converter von ESS-Technology gesetzt, die für einen noch besseren Klang als beim Vorgängermodell sorgen sollen.

ANZEIGE
News AlphaTheta CDJ-3000X, DJ-Mediaplayer

Jetzt auch für USB-C USB-Sticks

Der AlphaTheta CDJ-3000X verfügt darüber hinaus über WLAN, sodass er sich ohne LAN-Kabel mit dem Internet verbinden kann. An der Stelle, an der früher eine CD eingeschoben werden konnte, befindet sich jetzt ein NFC-Touchpoint. Mithilfe der Rekordbox-App kann man sich so auf den Media-Player einloggen und auf Streaming- und Cloud-Dienste zugreifen. Zur Auswahl stehen neben dem hauseigenen rekordbox CloudDirectPlay auch Beatport Link und Tidal. Mithilfe des Tag-Features werden getaggte Songs von Streaming-Diensten auch im Hintergrund heruntergeladen und können dann sofort abgespielt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nach dem Anschließen des AlphaTheta CDJ-3000X werden sowohl Serato DJ Pro als auch der rekordbox Performance Mode freigeschaltet.

Das neue Flaggschiffmodell ist zum Preis von 2.799 Euro pro Stück erhältlich.

ANZEIGE

Preis

  • 2799,- Euro

Links

ANZEIGE
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X