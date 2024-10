News: AlphaTheta DDJ-FLX2, DJ-Controller

Ein neuer DJ-Controller für Einsteiger!

AlphaTheta DDJ-FLX2 – unter diesem Namen wird das neueste Einsteigermodell im Bereich der DJ-Controller vorgestellt. Zwei Kanäle, mit acht Performance Pads CFX und Smart Fader Funktion zum kleinen Preis.

Nachdem AlphaTheta Anfang des Monats mit dem DDJ-GRV6 erstmals die DDJ-Serie von Pioneer DJ unter der neuen Marke aufgegriffen hat, geht es nun weiter. Diesmal mit einem Einsteigermodell, das dem User alles an die Hand geben soll, was man für den Start seiner DJ-Karriere benötigt.

Der AlphaTheta DDJ-FLX2 kann sowohl am Computer als auch am Tablet oder Smartphone genutzt werden und funktioniert mit mehreren DJ-Apps und Streaming-Diensten. Neben der hauseigenen Software rekordbox kann das neueste Gerät auch mit der djay App von algoriddim genutzt werden. Beatport Streaming, Beatsource Streaming, Soudcloud Go+ und Tidal sind als Streaming-Dienste sowohl mit rekordbox als auch mit algoriddims djay verfügbar. Nur letztere DJ-Software bietet zusätzlich die Möglichkeit, Dateien von Apple Music zu streamen.

Beide Apps funktionieren sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone oder Tablet. Zusätzlich kann der AlphaTheta DDJ-FLX2 auch mit Serato DJ Lite auf dem Computer verwendet werden.

Mit den Smart-CFX kann pro Kanal ein Effekt über ein bipolares Poti gesteuert werden und mit den Smart-Fadern können Lautstärke, BPM und Bass während des Übergangs automatisch gesteuert werden. So lassen sich auch Übergänge mit sehr unterschiedlichen Tempi einfach realisieren. Diese Funktion kann aber auch als Unterstützung für Anfänger genutzt werden. Die Smart-Fader-Funktion kann über einen eigenen Button ein- und ausgeschaltet werden.

Wer mehr Effekte nutzen möchte, kann dies über die Pad-FX tun, denn natürlich sind die Einsatzmöglichkeiten der Performance Pads nicht nur auf Hot Cues beschränkt. Ob Cues, Pad-FX oder Samples abfeuern, alles kein Problem mit dem AlphaTheta DDJ-FLX2.

Der kompakte DJ-Controller wird ausschließlich über USB-C angeschlossen und ist Class-Compliant. Sollte ein Smartphone oder Tablet nicht über USB-C angeschlossen werden können, funktioniert die Steuerung über Bluetooth. Kopfhörer und Master-Out sind beim AlphaTheta DDJ-FLX2 nur über eine 3,5 mm Klinkenbuchse verfügbar. Mit Abmessungen von 38,32 cm x 20,8 cm x 4,82 cm und einem Gewicht von gerade einmal 1,2 Kilogramm ist der AlphaTheta DDJ-FLX2 auf jeden Fall portabel.

Der AlphaTheta DDJ-FLX2 ist ab sofort erhältlich und kostet 189,- Euro.