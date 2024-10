News: AlphaTheta DDJ-GRV6, DJ-Controller

Neuer DJ-Controller mit brandneuem Feature

AlphaTheta DDJ-GRV6 – so heißt der neueste DJ-Controller auf dem Markt. Er kann bis zu vier Kanäle steuern und ist sowohl mit rekordbox als auch mit Serato DJ Pro kompatibel. Außerdem gibt es eine ganz neue Funktion: Groove Circuit.

AlphaTheta kündigt das Gerät als DJ-Controller der nächsten Generation an. Das Layout ist deutlich von einem Setup aus CDJ und DJM inspiriert und soll dem AlphaTheta DDJ-GRV6 das Gefühl von Standard-Club-Equipment verleihen und den Wechsel auf der DJ-Booth so einfach wie möglich gestalten.

Anschlusstechnisch finden wir auf der Vorderseite den Anschluss sowie die gesamte Kopfhörer-Sektion wieder. Auf der Rückseite gibt es neben einem 6,3 mm Klinken-Anschluss für ein Mikrofon die Ausgänge in Form von Cinch (Booth und Master 2) und als Klinkenpaar in 6,3 mm Ausführung. XLR gibt es an dem DJ-Controller nicht.

Das neueste Feature, welches dem AlphaTheta DDJ-GRV6 ein Alleinstellungsmerkmal verleiht, nennt sich Groove Circuit und ermöglicht es dem Benutzer, Drum-Parts frei zu verändern und so on the go Remixe zu erstellen.

Dazu muss der AlphaTheta DDJ-GRV6 mit rekordbox verwendet werden. Mit diesem Feature können Drum-Parts eines Songs auch während der Wiedergabe durch verschiedene Drum-Loops ersetzt werden. Fills, Build-Ups und Breakdowns können mit Effekten erzeugt werden, die separat auf die Drum-Parts gelegt werden können. So gibt es Drum-Roll/Trans für Fills und Drum-Release für Breakdowns. Mit Capture können Drum-Parts eines Songs aufgenommen werden, um sie später mit Groove Circuit unter einen anderen Song zu legen.

Natürlich kommt der AlphaTheta DDJ-GRV6 mit den Vorzügen heutiger DJ-Controller daher, so stehen acht Performance Pads zur Verfügung, die genau wie beim Pioneer DJ CDJ-3000 angeordnet sind und darüber hinaus gibt es die Beat-FX, die man vom DJM-A9 kennt.

Die Songauswahl erfolgt über den Smart-Rotary-Selector, der auch in verschiedene Richtungen gedrückt werden kann, um die Navigation noch übersichtlicher zu gestalten.

Für Anwender, die den AlphaTheta DDJ-GRV6 mit Serato DJ Pro nutzen möchten, stehen natürlich umfangreiche Stem-Funktionen zur Verfügung. So stehen entsprechende Effekte wie Roll, Trans, Echo Out und Delay zur Verfügung, die auf einzelne Stem-Parts angewendet werden können. Um die Orientierung zu erleichtern, ist im Lieferumfang des DJ-Controllers ein Overlay-Blatt enthalten.

Hier könnt ihr euch ein weiteres Bild von dem neusten DJ-Controller machen:

Neben Serato DJ Pro und rekordbox für PC oder Mac kann der AlphaTheta DDJ-GRV6 auch mit iOS oder Android betrieben werden, allerdings stehen hier nur zwei statt vier Kanäle zur Verfügung.

Der AlphaTheta DDJ-GRV6 DJ-Controller hat einen Kostenpunkt von 849,- Euro. Was die Verfügbarkeit angeht, so ist das Gerät ab sofort erhältlich.