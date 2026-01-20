NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

AlphaTheta DJM-V5 – so heißt der neueste 3-Kanal DJ-Mixer auf dem Markt, der sich stark am DJM-V10 orientiert, und mit verbautem SonicLink Transmitter, Send FX und einem neuen Filter überzeugen will.

Der AlphaTheta DJM-V5 verpackt die Essenz seines größeren Bruders in einen kompakten 3-Kanal DJ-Mixer, der auch in kleinere DJ-Booths passen soll. Mit einer erneuerten Range an Effekten, wie geupdateten Filtern und Send FX, soll der DJ-Mixer das perfekte kreative Tool für jeden DJ darstellen.

Wie auch beim All-In-One DJ-Controller, dem Alpha Theta XDJ-AZ, ist hier ein SonicLink Transmitter verbaut, wodurch man kabellos die Kopfhörer des Herstellers mit dem DJ-Mixer verbinden kann.

Der Alpha Theta DJM-V5 verfügt über einen 4-Band-Equalizer, Kompressor, Filter und Send FX pro Kanal. Mit den 6 Zentimeter langen Fadern wird, je nach Einstellung, beim Herunterziehen automatisch eine subtile Dämpfung bei hohen Frequenzen angewendet, die zu smootheren und natürlicheren Übergängen führen sollen.

Selbstverständlich möchte der Hersteller mit dem AlphaTheta DJM-V5 auch hervorragende Soundqualität liefern und setzt hier auf einen 96 kHz / 64-Bit DSP mit 32-Bit A/D und D/A Konvertern von ESS Technology. Neben der Möglichkeit, externe Effekte in den Mix einzubinden, können am AlphaTheta DJM-V5 auch Short Delay, Reverb, Shimmer, Tape Echo, PingPong und Echo-Verb angewählt werden, wobei hier Timing und Feedback durch eigene Potis angepasst werden kann. Eine weitere Besonderheit beim AlphaTheta DJM-V5 kennen wir schon vom AlphaTheta Euphonia. Bei zeitbasierten Effekten wie dem Tape Echo, PingPong und Echo Verb kann der Timing Poti nur strikt zwischen den einzelnen Inkrementen verändert werden. Bei den anderen Effekten kann man einen stufenlosen Übergang schalten.

Neu ist beim AlphaTheta DJM-V5 auch der XPF. Dieser Cross-Pass Filter soll bei der Bewegung von links nach rechts eine bessere dynamische Kontrolle geben, tiefe Frequenzen beibehalten und seicht die Mitten und Höhen filtern.

Preislich liegt der AlphaTheta DJM-V5 bei 1999,- Euro.