News: AlphaTheta HDJ-F10, kabelloser DJ-Kopfhörer

Kabellos auch in der DJ-Booth?

AlphaTheta HDJ-F10 – ein neuer DJ Kopfhörer kommt auf den Markt und dieser soll auch kabellos in der DJ Booth funktionieren. Damit das klappt, ist eine extrem niedrige Latenz erforderlich, die AlphaTheta mit seinem SonicLink-Protokoll gewährleisten will. Laut Hersteller kann man mit einem aufgeladenen DJ-Kopfhörer im SonicLink Modus neun Stunden und mit herkömmlichem Bluetooth bis zu 30 Stunden Musik hören.

Damit der AlphaTheta HDJ-F10 kabellos in der DJ-Booth funktioniert, benötigt er mit dem AlphaTheta HP-TX01 einen passenden Transmitter, der dann per Klinkenstecker mit dem Kopfhörerausgang des DJ-Mixers verbunden wird. Die Latenz wird vom Hersteller mit neun Millisekunden angegeben.

ANZEIGE

Mit neu konstruierten Ohrpolstern und Gehäusestrukturen soll der DJ-Kopfhörer eine bessere Schalldämmung versprechen als das Flaggschiff von Pioneer DJ, das Modell HDJ-X10. Außerdem kommt ein neu entwickelter 40-mm-Treiber zum Einsatz, der einen durchweg soliden Klang in allen Frequenzbereichen bieten soll. Was die Robustheit des DJ-Kopfhörers betrifft, so hat er laut AlphaTheta den US-Militärstandard MIL-STD-810H Shock Test bestanden.

Mit dem AlphaTheta HDJ-F10 stellt die Marke einen DJ-Kopfhörer vor, den man eher von Pioneer DJ erwartet hätte. Zur Einordnung sei noch einmal erwähnt, dass AlphaTheta ein Tochterunternehmen der AlphaTheta Cooperation ist, zu der auch Pioneer DJ gehört. Seit dem Launch der Marke gab es einige spannende Produkte wie den DJ-Controller OMNIS-DUO, den mobilen Lautsprecher WAVE-EIGHT und den High-End-Rotary-Mixer EUPHONIA. Mit dem neuen Kopfhörer wird die HDJ-Serie von Pioneer DJ nun unter dem Namen AlphaTheta weitergeführt.

Im Rahmen des AlphaTheta WAVE-EIGHT wurde erstmals das SonicLink-Protokoll vorgestellt, das mit einem eigenen Sender den kabellosen Einsatz der Box in Verbindung mit einem DJ-Setup ermöglicht. Unser Testbericht dazu findet sich hier.

Der geschlossene Kopfhörer findet aber auch außerhalb des Booth seinen Platz, hier wird auch reguläres Bluetooth unterstützt, so dass der AlphaTheta HDJ-F10 auch in Verbindung mit einem Smartphone oder Laptop funktioniert. Darüber hinaus bietet der DJ-Kopfhörer auch Noise Cancelling und dementsprechend auch einen Transparenzmodus. Der Lifestyle-Aspekt des Produkts wird durch ein integriertes Mikrofon und Bedienelemente zur Mediensteuerung abgerundet.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preislich muss man für den AlphaTheta HDJ-F10 mit einem Kostenpunkt von 439,- Euro rechnen. Dies ist jedoch nur der Preis für den DJ-Kopfhörer. Wer wirklich kabellos in der DJ-Booth stehen möchte, benötigt noch den Transmitter, dieser hat einen Kostenpunkt von 129,- Euro. Der Transmitter wird ab Winter 2024 erhältlich sein. Ab da an kann auch beides zusammen im Set für 549,- Euro gekauft werden.