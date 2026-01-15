ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

15. Januar 2026
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

AlphaTheta RMX-Ignite – so heißt die neue Effekteinheit für DJs, welche die RMX-Reihe nun nach vielen Jahren mit einigen neuen Funktionen weiterführt.

Nachdem der Pioneer DJ RMX-1000 2012 erschienen ist, gibt es also endlich etwas Neues für DJs, die noch mehr Effekte zur Hand haben möchten oder unabhängig des DJ-Mixers immer auf einen festen Pool an FXs zurückgreifen möchten.

ANZEIGE

Mit dem AlphaTheta RMX-Ignite haben wir eine 3-Band-Effekt-Sektion mit zwei verschiedenen Effekt-Typen.
Mit den Lever FX kann über einen Kippschalter entweder nur für den Moment oder durchgehend einer der folgenden Effekte aktiviert werden: Echo, Reverb, Juggle, Reverse, Solo und Stretch. Hierbei kann über den Sub Parameter Poti noch feinjustiert werden.

News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Das neue Effektgerät in voller Pracht

Dann gibt es noch die Isolate FX, mit denen ihr die Wahl zwischen Tape Echo, Reverb, Drive, Filter, Ducker und Rhythm habt. Selbstverständlich habt ihr hier auch einen eigenen Sub-Parameter-Poti. Bei dieser Effektart könnt ihr den Sound über bipolare Potis bedingen und das jeweils im gewünschten Frequenzband.

Auch die Lever-FX könnt ihr nach eurem Wunsch beispielsweise nur auf die Höhen anwenden, so habt ihr sämtliche Flexibilität und viele Kombinationsmöglichkeiten. Über einen dedizierten Release-Button könnt ihr sämtliche aktive Effekte mit einem kurzen Echo-Tail deaktivieren.

News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Die Anschlüsse des AlphaTheta RMX-Ignite

Für die bestmögliche Audioqualität setzt man beim AlphaTheta RMX-Ignite auf ESS Technology A/D und D/A Converter.

ANZEIGE

Mit dem AlphaTheta RMX-Ignite bekommt man 20 ausgewählte Samples, die über die Trigger Pads abgespielt und als Loop aufgenommen werden können. Mit dem neuen Feature Groove Roll können hierbei auch schnell verschiedene rhythmische Patterns erstellt werden. Die Sounds des Samplers können mit eigenständigen Effekten Echo, Space, Filter, Pitch, Decay und Swing angepasst werden, und natürlich können über USB-Stick auch eigene Samples auf das FX-Gerät geladen werden. Alternativ kann beim Anschluss über Pro DJ Link auch von einem USB-Stick, der an einen CDJ angeschlossen ist, das Aufspielen von Samples erfolgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preislich liegt der AlphaTheta RMX-Ignite bei 1199,- Euro.

ANZEIGE

Preis

  • 1199,- Euro

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

News
15.01.2026 |0
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakte und mobile PA für Musiker

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

News
15.01.2026 |0
Walrus Audio Mantle

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
chandler limited redd mixing system

Neues Mixing System von Chandler Limited

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

News
14.01.2026 |1
fender quantum lt 2 lt4 lt 16

Drei neue Interfaces von Presonus/Fender

NAMM 2026: Fender Quantum LT 2, LT 4, LT 16, Audiointerfaces

News
14.01.2026 |4
arturia keylab essential mk3 aquamarine rosa quartz

Jetzt in Babyblau und Zartrosa erhältlich!

NAMM 2026: Arturia KeyLab Essential Mk3, MIDI-Keyboards mit 49/61 Tasten

News
14.01.2026 |5
rupert neve designs optofet kompressor

Kompressor mit FET- und Opto-Sektion

NAMM 2026: Rupert Neve Designs OptoFET, Kompressor

News
14.01.2026 |0
NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

Kompakte Power für unterwegs

NAMM 2026: QSC CB10, Akku-Lautsprecher

News
14.01.2026 |0
isovox isobooth gesangskabine

Mobile Aufnahmekabine - 15 Minuten Aufbau!

NAMM 2026: ISOVOX IsoBooth, mobile Gesangskabine

News
14.01.2026 |0
yamaha seqtrak groovebox 2

Neue Track-Typen & besserer Workflow

NAMM 2026: Yamaha SEQTRAK OS 2.0, Firmware-Update

News
14.01.2026 |4

Das perfekte Interface für die Bühne?

NAMM 2026: iConnectivity PlayAUDIO2U, Interface für die Bühne

News
14.01.2026 |0
shure mv88 usb c

Kompaktes Stereomikrofon für Android und iOS

NAMM 2026: Shure MV88 USB-C, Stereomikrofon

News
12.01.2026 |0
isovox workspace

Praktisches Zubehör fürs Homestudio

NAMM 2026: ISOVOX Workspace, Tonstudio-Zubehör

News
10.01.2026 |2
flock audio patchse

Flexible Patchbay - über App steuerbar

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

News
09.01.2026 |2
black lion audio midi eight midi interface

MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen

NAMM 2026: Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface

News
09.01.2026 |3
Solid State Logic SSL autoSeries Bundle Pluginvs

SSL-Sound plus KI-Analyse

NAMM 2026: Solid State Logic SSL autoSeries Bundle, Plug-ins

News
08.01.2026 |9
Roland Kiyola KF-20 Digital Piano vs

Design-Pianos für die gute Stube

NAMM 2026: Roland Kiyola KF-20 & KF-25, Digital-Pianos

News
06.01.2026 |9
Akai MPC XL Sample Groovebox leak vs

Neues Top-Modell zur NAMM

NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

News
22.12.2025 |8
Korg MicroKORG2 Version 2.0 vs

Bereit für *logue Plug-ins

Korg microKORG2 Version 2.0, Update

News
07.10.2025 |26
Kurzweil K2061 K2088 Synthesizer vs

In Kürze verfügbar

Kurzweil K2061 & K2088, Synthesizer-Workstations

News
21.08.2025 |23
Dubreq Stylophone Gen X-2 Synthesizer vs

Stylophone mit CV-I/O, Filter & Delay

Dubreq Stylophone Gen X-2, Synthesizer

News
15.08.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X