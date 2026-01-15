Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

AlphaTheta RMX-Ignite – so heißt die neue Effekteinheit für DJs, welche die RMX-Reihe nun nach vielen Jahren mit einigen neuen Funktionen weiterführt.

Nachdem der Pioneer DJ RMX-1000 2012 erschienen ist, gibt es also endlich etwas Neues für DJs, die noch mehr Effekte zur Hand haben möchten oder unabhängig des DJ-Mixers immer auf einen festen Pool an FXs zurückgreifen möchten.

Mit dem AlphaTheta RMX-Ignite haben wir eine 3-Band-Effekt-Sektion mit zwei verschiedenen Effekt-Typen.

Mit den Lever FX kann über einen Kippschalter entweder nur für den Moment oder durchgehend einer der folgenden Effekte aktiviert werden: Echo, Reverb, Juggle, Reverse, Solo und Stretch. Hierbei kann über den Sub Parameter Poti noch feinjustiert werden.

Dann gibt es noch die Isolate FX, mit denen ihr die Wahl zwischen Tape Echo, Reverb, Drive, Filter, Ducker und Rhythm habt. Selbstverständlich habt ihr hier auch einen eigenen Sub-Parameter-Poti. Bei dieser Effektart könnt ihr den Sound über bipolare Potis bedingen und das jeweils im gewünschten Frequenzband.

Auch die Lever-FX könnt ihr nach eurem Wunsch beispielsweise nur auf die Höhen anwenden, so habt ihr sämtliche Flexibilität und viele Kombinationsmöglichkeiten. Über einen dedizierten Release-Button könnt ihr sämtliche aktive Effekte mit einem kurzen Echo-Tail deaktivieren.

Für die bestmögliche Audioqualität setzt man beim AlphaTheta RMX-Ignite auf ESS Technology A/D und D/A Converter.

Mit dem AlphaTheta RMX-Ignite bekommt man 20 ausgewählte Samples, die über die Trigger Pads abgespielt und als Loop aufgenommen werden können. Mit dem neuen Feature Groove Roll können hierbei auch schnell verschiedene rhythmische Patterns erstellt werden. Die Sounds des Samplers können mit eigenständigen Effekten Echo, Space, Filter, Pitch, Decay und Swing angepasst werden, und natürlich können über USB-Stick auch eigene Samples auf das FX-Gerät geladen werden. Alternativ kann beim Anschluss über Pro DJ Link auch von einem USB-Stick, der an einen CDJ angeschlossen ist, das Aufspielen von Samples erfolgen.

Preislich liegt der AlphaTheta RMX-Ignite bei 1199,- Euro.