News: AlphaTheta XDJ-AZ, All-In-One DJ-System

All-In-One DJ-System bei dem kein Wunsch offen bleibt

AlphaTheta XDJ-AZ – so heißt das neueste All-In-One DJ-System auf dem Markt. Mit vier Kanälen, SonicLink-Technologie und dem Layout eines Club-Standard-Setups wird hier definitiv einiges geboten.

Mit dem AlphaTheta XDJ-AZ knüpft die Marke an den Pioneer DJ-XZ an. Damit wird neben der DDJ-Serie nun auch die XDJ-Serie unter der Marke weitergeführt. Das All-In-One DJ-System soll keine Wünsche offen lassen.

ANZEIGE

Der Blick fällt natürlich auf das 10,1 Zoll große Touchdisplay, auf dem bis zu 13 Tracks gleichzeitig angezeigt werden können. Dazu gibt es noch sogenannte Playlist Banks mit denen man einen Schnellzugriff auf vier verschiedene Listen bekommt. Mit Touch Preview können die Songs auch vorgehört werden, bevor sie in das jeweilige Deck geladen werden. Mit weiteren visuellen Informationen zu Effekten und Performance Pads sollte man hier also jederzeit den Überblick behalten können. Wichtig beim AlphaTheta XDJ-AZ ist auch, dass nun alle vier Decks von einem USB-Stick bespielt werden können. Wem das nicht reicht, der hat die Möglichkeit, bis zu zwei weitere Audioquellen per Cinch anzuschließen.

Auch beim AlphaTheta XDJ-AZ kommt die SonicLink Technologie zum Einsatz. Wie wir bereits für den Lautsprecher WAVE-EIGHT testen durften und im Rahmen der News vom Anfang der Woche für den AlphaTheta HDJ-F6 angekündigt haben, kann auch bei diesem All-In-One DJ-System der Kopfhörer dank ultra niedriger Latenz kabellos angeschlossen werden. Natürlich funktioniert das derzeit nur mit den hauseigenen Kopfhörern.

Dank integriertem Wi-Fi ist das Gerät auch mit rekordbox CloudDirectPlay kompatibel, so dass alle notwendigen Performance-Dateien, wie zum Beispiel frisch gesetzte Hot Cues, immer aktuell sind. Mit dem Feature StreamingDirectPlay können dann, bei bestehendem Abo, auch Songs aus dem Katalog von Beatport direkt gemixt werden. Dabei erhält man sofort die Waveform und die notwendigen Metadaten wie BPM oder Grid-Informationen.

Was die Klangqualität des AlphaTheta XDJ-AZ betrifft, so wird hier wie bei den Clubstandard-Geräten auf 32-Bit D/A ESS Technology Konverter gesetzt. Zusätzlich bietet ein 3-Band Equalizer die Möglichkeit, das Master Out Signal anzupassen.

ANZEIGE

Da ein solches All-In-One DJ-System wie der AlphaTheta XDJ-AZ häufig bei Veranstaltungen in verschiedenen Locations zum Einsatz kommt, ist dies natürlich ein sehr willkommenes Feature, um sich klanglich schnell an die Gegebenheiten anpassen zu können. Wie bei anderen Produkten auch, ermöglicht der Anschluss des Gerätes an den Computer den rekordbox Performance Mode und die Nutzung von Serato DJ Pro. Die Unterstützung für Serato DJ Pro ist für Dezember 2024 angekündigt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bleibt noch die Frage nach dem Preis des AlphaTheta XDJ-AZ. Das neue Flaggschiff All-In-One-Gerät liegt bei einem Kostenpunkt von 3299,- Euro.