News: Analogue Pocket – neue Hardware für Retro-Games, LoFi-Synthesizer & Sequenzer

Neue Plattform für Nanoloop

Mit dem Analogue Pocket wird eine moderne Variante des bekannten Nintendo Game Boy angekündigt. Dieser kann einerseits die originalen Steckkarten-Games betreiben, aber auch solche Anwendungen wie Nanoloop. Die größte Überraschung ist aber vielleicht, dass ein Firmenname wie Analogue* überhaupt noch frei war. (*Analogue Enterprises Limited)

Analogue hat bereits verschiedene Game-Konsolen im Programm, die an bekannte 8-Bit-Geräte angelehnt sind. Dabei handelt es sich nicht um Software-Emulationen für die alten Games, sondern um Geräte, die zu den originalen Cartridges von Nintendo und Sega kompatibel sind.

So auch Pocket. Diese Handheld-Konsole ist offensichtlich von DEM Handheld-Klassiker überhaupt inspiriert und kann mit Cartridges von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advanced betrieben werden. Über Adapter ist es sogar möglich, noch weitere Formate auf dem Gerät zuspielen.

In Pocket arbeiten zwei moderne FPGAs. Das LCD hat mit 1600×1440 Pixels eine 10-mal höhere Auflösung als der originale Game Boy. Er verfügt über Stereo-Lautsprecher, einen microSD-Cardslot, eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse und einen USB-C Anschluss, um den Akku aufzuladen.

Doch kommen wir nun zu dem, was das Gerät für Musiker interessant macht. Die bekannte Synthesizer- und Sequencer-Anwendung Nanoloop, die ursprünglich für den Game Boy und als Nanoloop 2 für den GBA als Steckkarte entwickelt wurde, inzwischen aber auch für Android und iOS portiert wurde, ist in Pocket fest installiert. Auch wenn es die Website nicht explizit erwähnt, kann man davon ausgehen, dass es sich hier um die Version Nanoloop 2 handelt. Diese ist auf der Synthese-Seite etwas leistungsfähiger als die 1er Version und bietet Filtered Waves, Filtered Noise und einfache FM, die in 8 Bit wiedergegeben werden. Ob der Sample-Import der Android/iOS-Version von Nanaoloop auch in der Pocket-Version übernommen wurde, bleibt abzuwarten.

Für Pocket ist auch das Analogue Dock angekündigt, eine Docking-Station, über die der Handheld via HDMI an einen HDTV angeschlossen werden kann. Über Bluetooth und USB lassen sich auch Controller anschließen.

Analogue Pocket soll ab nächstem Jahr in begrenzter Auflage erhältlich sein und 199 Dollar kosten. Der Preis für Analogue Dock ist noch nicht bekannt.