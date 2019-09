News: Analogue Solutions Colossus – ein Monster à la EMS Synthi 100

Vorstellung auf dem SynthFest

Das ist eine wirklich unerwartete Neuankündigung. Analogue Solutions Colossus, ein Synthesizer im Stil des legendären EMS Synthi 100 wird auf dem SynthFest in Sheffield am 5. Oktober präsentiert werden.

Erste Informationen und Bilder zum Colossus sind bereits online gestellt worden. Doch die genauen Details wird es erst im Laufe der nächste Wochen geben.

Analogue Solutions Colossus hat zwar optisch und konzeptionell Ähnlichkeit mit dem EMS Synthi 100, doch es handelt sich um eine Eigenentwicklung. Die komplett analogen Schaltungen stammen zum Teil von den Analogue Solutions Synthesizern Polymath, Telemark und Vostok. Es gibt keinerlei digitale Elemente, so sind auch MIDI oder USB nicht vorhanden. Nur beim Sequencer-Controller finden sich digitale Logik-Schaltkreise, wie sie auch beim ARP Sequencer oder selbst im Synthi 100 verwendet wurden.

Colossus besitzt große, bedienungsfreundliche Reglerknöpfe und Potis mit Metallachsen. Die 12 (zwölf!) VCOs sind mit Multiturn Verniers ausgestattet. Es gibt an der Tischkonsole zwei Pin-Matrixen, eine für Audio, eine für Steuerspannungen. Analogue Solutions beschreibt sie als „incredibly expensive Swiss made broadcast quality signal routers“.

Colossus verfügt u. a. über zwei Spring-Reverbs, zwei Touch-Keyboards, Stepsequencer, Joysticks und vier VU-Meter. Die Maße des Colossus sind etwas wohnungsfreundlicher als die des EMS-Monsters: 1700 mm breit, 700 mm tief und 650 mm hoch.

Die auf den Bildern gezeigte Version des Colossus ist ein Vorserienmodel, dass zu 95 % fertiog sein soll. Video- und Audiobeispiele sollen in Kürze online gestellt werden. Der Preis soll angeblich 20.000 GBP betragen. Die Auflage wird limitiert und nur im Direktvertrieb erhältlich sein. Vorbestellungen werden bereits angenommen, die Auslieferung soll ab Anfang 2020 erfolgen.

Spezifikationen des Analogue Solutions Colossus

VCO Panel

12x Analogue VCO (LFO)s.

Four waveforms, Pulse Width, Sync, Sub Osc. Ability to go down to low frequencies. Precision control using high quality multi-turn vernier dials.

Sample and Hold Generator.

Random Voltage Generator.

2x White/Pink Noise Generators.

Multiple

Scope Panel

Analogue CRT oscilloscope.

2x LFO (in addition to the VCOs.)

4x VCA (in addition to the VCF VCAs.)

4x ASR Envelopes.

Multiple

Note!

VCOs can be used as LFOs. So Colossus has in fact a potential total of 16 LFOs!

Each of the 8 VCFs have VCAs hard wired inline, so these plus the individual VCAs means there are in fact a total of 12 VCAs!

Filter Panel

4x Multimode filters – Low, Band and High pass 12dB filters.

Each with serial VCAs.

4x Low Pass filter – 24 dB transistor ladder filters.

Each with serial VCAs.

(8 VCF/VCA combinations in total.)

2x Analogue mechanical Spring Reverbs. Each one features a triple spring tank.

2x Ring Modulators.

2 Voltage Slew Generators.

4x ADSR with repeat and hold-repeat feature.

Sequencer Panel

4x large signal level meters, backlit.

64 step / 2x 32 step Analogue CV/Gate sequencer with clock generator, glide, jump, reset, CV, gate.

Touch Panel

6 channel stereo audio mixer with level, pan and mute.

2x Joystick Controllers.

2x Touch Keyboards with digital note sequencers.

Matrices

2x Broadcast quality CV and Audio Pin Matrix panels

Jack Socket Patch Panels

4x minijack patch panels – providing I/O from all circuits.