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Stereosynth mit 5xFilterbank

Analogue Solutions Filtopia kombiniert einen vollständig analogen Synthesizer mit einer 5-fach Filterbank mit Resonanz und Filtersteuerung jedes Filters über Hüllkurve, 2 LOFs und einen 8-Step Sequenzer.

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Starkes Synthese-Paket

Filtopias zentrales Alleinstellungsmerkmal ist eine Bank aus 5 analogen Filtern, die parallel verschaltet sind. Beeindruckende Multiband-Filter-Sweeps sind damit möglich. Mit etwas Feintuning lassen sich auch vokalartige Klänge erzeugen.

5 Filter bedeuten dabei nicht einfach nur 5 Filter: Durch versetzte Cutoff-Frequenzen und teils hohe Resonanzwerte lässt sich die Funktionsweise der menschlichen Stimme nachbilden – etwas, das mit einem einzelnen Filter nicht möglich ist.

Neben der Einzigartigkeit dieser mehrkanaligen Filterbank ist Filtopia zudem voll ausgestattet mit VCOs, LFOs, EGs usw.

Technische Daten und Fähigkeiten von Analogue Solutions Filtopia

Der Analogue Solutions Filtopia verfügt über:

5 parallele analoge Filter, parallel konfiguriert für dichte harmonische Filterklänge, Multiband-Frequenz-Sweeps und akustische Stimmformant-Emulationen.

3 analoge VCOs sowie dazugehörige Suboszillatoren, Rauschquellen mit Audiorate und echte Ringmodulation (4-Quadrant).

8 Step Sequenzer

Der Analogue Solutions Filtopia hat eine integrierte stufenbasierte Steuerspannung (CV) sprich, einen Sequenzer mit Tonhöhensteuerung pro Step.

Stereo VCAs

Der Synth besitzt Dual-VCAs mit hohem Headroom, die die vollständige räumliche Trennung und die Stereo-Panning ermöglichen.

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Echo FX

Es gibt eine Onboard-Solid-State-Delay-Line für Retro-Raum-, Tiefen- und Rückkopplungsschleifen.

Externer Audioeingang

Er besitzt eine Input-Routing-Matrix, die in der Lage ist, externe Synthesizer, Drum-Maschinen oder Tracks auf Line-Ebene direkt in das Filter-Array zu schicken.

Eurorack kompatibel

Standard-Mini-Buchsen auf der Vorderseite maximieren die benutzerdefinierte CV-Routing-Steuerung und die nahtlose Interaktion mit Eurorack-Modulen.

MIDI und CV /Gate

Hybride Steuerungsoptionen, die eine Kommunikation sowohl zwischen klassischen Hardwareumgebungen als auch DAWs ermöglicht.

Hier nochmal die Eckdaten des Analogue Solutions Filtopia in aller Kürze:

3 VCOs – lassen sich auf einzelne oder mehrere der Filter routen

5 VCFs – Multi-Mode – parallel verschaltet

2 VCAs – einer davon mit Echo

3 EGs – vollständiges ADSR

2 LFOs

Noise

2 Sub-Oszillatoren

MIDI to CV

8-Step-CV-Sequencer

Stereo-Ausgänge

Verfügbarkeit

Der ist ab sofort unter der Website von Analogue Soultions (https://www.analoguesolutions.com/filtopia) erhältlich und kostet derzeit 1799 Britische Pfund + VAT.