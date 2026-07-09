ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

News: Analogue Solutions Filtopia analog Synthesizer mit Filterbank

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Stereosynth mit 5xFilterbank

9. Juli 2026

Analogue Solutions Filtopia kombiniert einen vollständig analogen Synthesizer mit einer 5-fach Filterbank mit Resonanz und Filtersteuerung jedes Filters über Hüllkurve, 2 LOFs und einen 8-Step Sequenzer.

ANZEIGE

Starkes Synthese-Paket

Filtopias zentrales Alleinstellungsmerkmal ist eine Bank aus 5 analogen Filtern, die parallel verschaltet sind. Beeindruckende Multiband-Filter-Sweeps sind damit möglich. Mit etwas Feintuning lassen sich auch vokalartige Klänge erzeugen.

5 Filter bedeuten dabei nicht einfach nur 5 Filter: Durch versetzte Cutoff-Frequenzen und teils hohe Resonanzwerte lässt sich die Funktionsweise der menschlichen Stimme nachbilden – etwas, das mit einem einzelnen Filter nicht möglich ist.

Analogue Solutions Filtopia Filterbanksektion

Analogue Solutions Filtopia – Filterbanksektion

Neben der Einzigartigkeit dieser mehrkanaligen Filterbank ist Filtopia zudem voll ausgestattet mit VCOs, LFOs, EGs usw.

Technische Daten und Fähigkeiten von Analogue Solutions Filtopia

Der Analogue Solutions Filtopia verfügt über:

  • 5 parallele analoge Filter, parallel konfiguriert für dichte harmonische Filterklänge, Multiband-Frequenz-Sweeps und akustische Stimmformant-Emulationen.
  • 3 analoge VCOs sowie dazugehörige Suboszillatoren, Rauschquellen mit Audiorate und echte Ringmodulation (4-Quadrant).

8 Step Sequenzer

Der Analogue Solutions Filtopia hat eine integrierte stufenbasierte Steuerspannung (CV) sprich, einen Sequenzer mit Tonhöhensteuerung pro Step.

Stereo VCAs

Der Synth besitzt Dual-VCAs mit hohem Headroom, die die vollständige räumliche Trennung und die Stereo-Panning ermöglichen.

ANZEIGE

Echo FX

Es gibt eine Onboard-Solid-State-Delay-Line für Retro-Raum-, Tiefen- und Rückkopplungsschleifen.

Externer Audioeingang

Er besitzt eine Input-Routing-Matrix, die in der Lage ist, externe Synthesizer, Drum-Maschinen oder Tracks auf Line-Ebene direkt in das Filter-Array zu schicken.

Eurorack kompatibel

Standard-Mini-Buchsen auf der Vorderseite maximieren die benutzerdefinierte CV-Routing-Steuerung und die nahtlose Interaktion mit Eurorack-Modulen.

MIDI und CV /Gate

Hybride Steuerungsoptionen, die eine Kommunikation sowohl zwischen klassischen Hardwareumgebungen als auch DAWs ermöglicht.

Analogue Solutions Filtopia Anschluesse

Hier nochmal die Eckdaten des Analogue Solutions Filtopia in aller Kürze:

  • 3 VCOs – lassen sich auf einzelne oder mehrere der Filter routen
  • 5 VCFs – Multi-Mode – parallel verschaltet
  • 2 VCAs – einer davon mit Echo
  • 3 EGs – vollständiges ADSR
  • 2 LFOs
  • Noise
  • 2 Sub-Oszillatoren
  • MIDI to CV
  • 8-Step-CV-Sequencer
  • Stereo-Ausgänge

Verfügbarkeit

Der ist ab sofort unter der Website von Analogue Soultions (https://www.analoguesolutions.com/filtopia) erhältlich und kostet derzeit 1799 Britische Pfund + VAT.

ANZEIGE

Preis

  • Preis vor Steuern und Zoll auf der Analogue Soultions Webseite: 1799 Britische Pfund.

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
----------------------------------------
https://orcd.co/28yarvg
----------------------------------------
Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

Profil ansehen
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    ollo AHU

    Sieht spannend aus. Aber wenn ich 5 Filterbänke habe, will ich die doch auch mit 5 unabhängigen LFOs, Hüllkurven und vorallem 5 Stepsequencern steuern. Also für jeden einzelnen Filter auch einen einzelnen Modulator. Und das ist hier dann ja wohl nicht der Fall. Klar, das hätte die Kiste nochmal teurer gemacht aber so würde mir da bestimmt immer was fehlen.

  2. Profilbild
    witzard

    Cool. Sone Art VCV Parametra in Hardware mit 3 VCOs und leider nur Rechteck und Sägezahn. Der Preis 2200€ plus Steuern ist sogar normal. Bei den Schweden würde dasselbe nach einem halben Jahr nur noch 4879€ kosten…

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X