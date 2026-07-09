Stereosynth mit 5xFilterbank
Analogue Solutions Filtopia kombiniert einen vollständig analogen Synthesizer mit einer 5-fach Filterbank mit Resonanz und Filtersteuerung jedes Filters über Hüllkurve, 2 LOFs und einen 8-Step Sequenzer.
Starkes Synthese-Paket
Filtopias zentrales Alleinstellungsmerkmal ist eine Bank aus 5 analogen Filtern, die parallel verschaltet sind. Beeindruckende Multiband-Filter-Sweeps sind damit möglich. Mit etwas Feintuning lassen sich auch vokalartige Klänge erzeugen.
5 Filter bedeuten dabei nicht einfach nur 5 Filter: Durch versetzte Cutoff-Frequenzen und teils hohe Resonanzwerte lässt sich die Funktionsweise der menschlichen Stimme nachbilden – etwas, das mit einem einzelnen Filter nicht möglich ist.
Neben der Einzigartigkeit dieser mehrkanaligen Filterbank ist Filtopia zudem voll ausgestattet mit VCOs, LFOs, EGs usw.
Technische Daten und Fähigkeiten von Analogue Solutions Filtopia
Der Analogue Solutions Filtopia verfügt über:
- 5 parallele analoge Filter, parallel konfiguriert für dichte harmonische Filterklänge, Multiband-Frequenz-Sweeps und akustische Stimmformant-Emulationen.
- 3 analoge VCOs sowie dazugehörige Suboszillatoren, Rauschquellen mit Audiorate und echte Ringmodulation (4-Quadrant).
8 Step Sequenzer
Der Analogue Solutions Filtopia hat eine integrierte stufenbasierte Steuerspannung (CV) sprich, einen Sequenzer mit Tonhöhensteuerung pro Step.
Stereo VCAs
Der Synth besitzt Dual-VCAs mit hohem Headroom, die die vollständige räumliche Trennung und die Stereo-Panning ermöglichen.
Echo FX
Es gibt eine Onboard-Solid-State-Delay-Line für Retro-Raum-, Tiefen- und Rückkopplungsschleifen.
Externer Audioeingang
Er besitzt eine Input-Routing-Matrix, die in der Lage ist, externe Synthesizer, Drum-Maschinen oder Tracks auf Line-Ebene direkt in das Filter-Array zu schicken.
Eurorack kompatibel
Standard-Mini-Buchsen auf der Vorderseite maximieren die benutzerdefinierte CV-Routing-Steuerung und die nahtlose Interaktion mit Eurorack-Modulen.
MIDI und CV /Gate
Hybride Steuerungsoptionen, die eine Kommunikation sowohl zwischen klassischen Hardwareumgebungen als auch DAWs ermöglicht.
Hier nochmal die Eckdaten des Analogue Solutions Filtopia in aller Kürze:
- 3 VCOs – lassen sich auf einzelne oder mehrere der Filter routen
- 5 VCFs – Multi-Mode – parallel verschaltet
- 2 VCAs – einer davon mit Echo
- 3 EGs – vollständiges ADSR
- 2 LFOs
- Noise
- 2 Sub-Oszillatoren
- MIDI to CV
- 8-Step-CV-Sequencer
- Stereo-Ausgänge
Verfügbarkeit
Der ist ab sofort unter der Website von Analogue Soultions (https://www.analoguesolutions.com/filtopia) erhältlich und kostet derzeit 1799 Britische Pfund + VAT.
Sieht spannend aus. Aber wenn ich 5 Filterbänke habe, will ich die doch auch mit 5 unabhängigen LFOs, Hüllkurven und vorallem 5 Stepsequencern steuern. Also für jeden einzelnen Filter auch einen einzelnen Modulator. Und das ist hier dann ja wohl nicht der Fall. Klar, das hätte die Kiste nochmal teurer gemacht aber so würde mir da bestimmt immer was fehlen.
Cool. Sone Art VCV Parametra in Hardware mit 3 VCOs und leider nur Rechteck und Sägezahn. Der Preis 2200€ plus Steuern ist sogar normal. Bei den Schweden würde dasselbe nach einem halben Jahr nur noch 4879€ kosten…