Apple Music jetzt direkt auf dem AlphaTheta CDJ-3000X verfügbar

Zum Start des neuen Jahres gibt es für alle Nutzer des AlphaTheta CDJ-3000X gute Neuigkeiten. Ab sofort steht auch der Streaming-Dienst Apple Music als mögliche Soundquelle zur Verfügung. Das Ganze geschieht natürlich im Rahmen des StreamingDirectPlay-Feature von AlphaTheta, mit dem in der Vergangenheit auch bereits der Zugriff auf Beatport Streaming oder Spotify erfolgte.

Über Apple Music kann so auf ein Portfolio von über 100 Millionen Songs direkt vom Multimedia-Player zugegriffen werden. Auch für alle, die ein solches Gerät nicht zu Hause stehen haben, aber gegebenenfalls ab und an die Möglichkeit haben, in einem Club an dem neuen Vorzeige-Player zu spielen, sind das gute Nachrichten. Denn sofern das Abonnement für den Streamingdienst von Apple besteht, müsst ihr dieses nur mit rekordbox verbinden und schon könnt ihr mit eurem Smartphone über das frontseitige NFC-Panel direkt eingeloggt werden.

ANZEIGE

Ob eigene Playlists oder von anderen kuratiert, ab sofort habt ihr auf alles Zugriff, und das macht sich auf dem 10,1″-Touchscreen natürlich umso besser. Für den Start gibt es sogar extra Playlists von AlphaTheta auf dem Streamingdienst, bei denen ihr euch durch Sets von namhaften DJs wie Carl Cox oder Jamie Jones klicken könnt. Die Übersicht über die angelegten Playlists findet ihr hier.

ANZEIGE

Wer den vollständigen Testbericht des AlphaTheta CDJ-3000X lesen möchte, der findet diesen hier verlinkt.