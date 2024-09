News: Audio-Technica AT-LP8X, Hi-Fi-Plattenspieler

Neuer Plattenspieler für anspruchsvolle Vinyl-Liebhaber

Audio-Technica AT-LP8X – der neueste Plattenspieler der Marke erweitert das Produktportfolio um ein weiteres Exemplar mit Direktantrieb. Das Modell richtet sich an sämtliche Musikliebhaber und Fans von Vinyl, die eine besonders präzise und detailreiche Audiowiedergabe suchen.

Durch den verbauten Direktantrieb soll der Plattenspieler mit Zuverlässigkeit und Laufruhe überzeugen und bietet durch das halbautomatische System eine einfache Bedienung.

Der Audio-Technica AT-LP8X ist mit einem J-förmigen Aluminium-Tonarm ausgestattet, der an die älteren Modelle des Herstellers aus den 60er und 70er Jahren erinnert. Neu an dieser Version ist die Automatik, die den Tonarm am Ende der Schallplatte automatisch anhebt und den Motor des Plattenspielers stoppt. Eine seltene Funktion, die dazu dient, den Verschleiß und mögliche Beschädigungen der Nadeln zu reduzieren und somit deren Lebensdauer zu erhöhen. Diese Funktion kann über einen eigenen Switch auf der Rückseite des Plattenspielers wahlweise aktiviert werden.

Neu entwickelt wurde für den Audio-Technica AT-LP8X auch die passende Headshell AT-LT10, die als Systemträger für den Tonabnehmer AT-VM95E dient. Mit dieser Kombination verspricht Audio-Technica eine außergewöhnlich gute Klangqualität und will damit zeigen, warum das Unternehmen seit Jahrzehnten zu den führenden Herstellern von Plattenspielern gehört.

Das Gehäuse des Audio-Technica AT-LP8X besteht aus robustem MDF und natürlich sind höhenverstellbare Füße vorhanden, um den Plattenspieler korrekt auszurichten. Der gummigedämpfte Plattenteller aus Aluminiumdruckguss soll Resonanzen minimieren. In Kombination mit der 2,5 mm dicken Gummimatte sollen unerwünschte Schwingungen und Nebengeräusche vermieden werden, so dass HiFi-Liebhaber ihre Sammlung ohne akustische Ablenkung detailgetreu genießen können.

Der eingebaute Motor des Audio-Technica AT-LP8X ermöglicht alle Abspielgeschwindigkeiten, die zum Anhören der eigenen Sammlung notwendig sind, nämlich 33 1/3, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Darüber hinaus lässt sich der vertikale Abtastwinkel einstellen und ermöglicht in Verbindung mit den mitgelieferten Sub-Gewichten den Einsatz einer Vielzahl von Tonabnehmern. Darunter natürlich auch alle Modelle der VM95-Serie.

Der Audio-Technica AT-LP8X soll mit dieser gesamten Palette die ideale Wahl für den Heimgebrauch sein. Die im Lieferumfang enthaltene elliptische Nadel soll eine Balance zwischen Detailgenauigkeit und Schonung der Plattenrillen gewährleisten, während die Headshell eine präzise Justage des Tonabnehmers ermöglicht. Darüber hinaus finden wir es positiv erwähnenswert, dass Strom-, Cinch- und Erdungskabel alle abnehmbar sind.

Der Audio-Technica AT-LP8X ist ab sofort erhältlich und kostet 999 Euro. Die neue Headshell AT-LT10 ist ebenfalls ab heute erhältlich und kostet 59,- Euro.