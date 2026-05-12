Beatport Track ID erkennt Songs selbst in DJ-Mixen

Beatport Track ID – das neue Feature innerhalb der mobilen Anwendung der Musikplattform soll das schnelle Erkennen von Tracks möglich machen. Dabei soll das neue Musikerkennungstool dort ansetzen, wo bekannte Größen wie Shazam an ihre Grenzen stoßen.

Beatport Track ID

Laut Entwickler soll die Musikerkennung in herausfordernden Umgebungen wie lauten Clubs funktionieren und darüber hinaus auch innerhalb von DJ-Mixen bei fließenden Übergängen den gesuchten Track identifizieren können. Auch dann, wenn die Titel in einer anderen Tonhöhe und Geschwindigkeit wiedergegeben werden.

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Das neue Feature findet ihr ab sofort mittig platziert in der Leiste innerhalb der Beatport App. Die Handhabung funktioniert wie bei allen anderen Erkennungstools, sodass die Suche nach dem Antippen des Symbols automatisch startet. Nachdem das Feature einen Song erkannt hat, werden Daten zu Künstler, Label, Tempo und Tonart angezeigt. Darüber hinaus kann der Titel vorgehört und natürlich auch direkt gekauft werden.

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Das Feature wurde gemeinsam mit den in Berlin und Wien ansässigen Unternehmen seeqnc entwickelt, das sich auf KI-gestützte Musikerkennung und Analyseerstellung fokussiert, um damit für mehr Transparenz in Sachen Copyright und Monetarisierung zu sorgen.

Dies wird auch als Ziel von Chief Revenue Officer Helen Sartory angeführt, sodass Beatport Track ID nicht nur als Erkennungstool dienen soll, sondern auch dafür, dass komplette Setlisten korrekt erkannt und vergütet werden können.

Das neue Tool ist ab sofort innerhalb der Beatport App für iOS und Android kostenlos verfügbar.