ANZEIGE
ANZEIGE

News: Beatport Track ID, Musikerkennungstool für DJs

Beatport Track ID erkennt Songs selbst in DJ-Mixen

12. Mai 2026
News: Beatport Track ID, Musikerkennungstool für DJs

News: Beatport Track ID, Musikerkennungstool für DJs

Beatport Track ID – das neue Feature innerhalb der mobilen Anwendung der Musikplattform soll das schnelle Erkennen von Tracks möglich machen. Dabei soll das neue Musikerkennungstool dort ansetzen, wo bekannte Größen wie Shazam an ihre Grenzen stoßen.

Beatport Track ID

Laut Entwickler soll die Musikerkennung in herausfordernden Umgebungen wie lauten Clubs funktionieren und darüber hinaus auch innerhalb von DJ-Mixen bei fließenden Übergängen den gesuchten Track identifizieren können. Auch dann, wenn die Titel in einer anderen Tonhöhe und Geschwindigkeit wiedergegeben werden.

ANZEIGE

Das neue Feature findet ihr ab sofort mittig platziert in der Leiste innerhalb der Beatport App. Die Handhabung funktioniert wie bei allen anderen Erkennungstools, sodass die Suche nach dem Antippen des Symbols automatisch startet. Nachdem das Feature einen Song erkannt hat, werden Daten zu Künstler, Label, Tempo und Tonart angezeigt. Darüber hinaus kann der Titel vorgehört und natürlich auch direkt gekauft werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Das Feature wurde gemeinsam mit den in Berlin und Wien ansässigen Unternehmen seeqnc entwickelt, das sich auf KI-gestützte Musikerkennung und Analyseerstellung fokussiert, um damit für mehr Transparenz in Sachen Copyright und Monetarisierung zu sorgen.

Dies wird auch als Ziel von Chief Revenue Officer Helen Sartory angeführt, sodass Beatport Track ID nicht nur als Erkennungstool dienen soll, sondern auch dafür, dass komplette Setlisten korrekt erkannt und vergütet werden können.

Das neue Tool ist ab sofort innerhalb der Beatport App für iOS und Android kostenlos verfügbar.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
News: Beatsource wird vollständig in Beatport integriert

News: Beatsource wird vollständig in Beatport integriert

04.03.2026 |0
News: Pioneer StreamingDirectPlay unterstützt jetzt Beatport Streaming

News: Pioneer StreamingDirectPlay unterstützt jetzt Beatport Streaming

28.06.2023 |8
Test: Beatport LINK – Streaming für DJs

Test: Beatport LINK – Streaming für DJs

01.07.2021 |2
Workshop: Hands on Beatport LINK – Part 2

Workshop: Hands on Beatport LINK – Part 2

01.07.2021 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X