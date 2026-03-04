Von Open Format zu All-in-One: Beatport integriert Beatsource

Beatsource wird im Rahmen einer Neuausrichtung vollständig in Beatport integriert.

Während Beatport schon lange die Adresse zum Kauf von Musik im elektronischen Bereich ist, richtete sich Beatsource eher an Open Format DJs mit einem Fokus auf Genres wie Hip-Hop, Pop, Latin und Afrobeats.

Beide Anbieter haben neben Download-Käufen auch ein Streaming-Abonnement angeboten, welches man über Serato DJ, Rekordbox oder Virtual DJ direkt ansteuern konnte.

Die Migration erfolgt in mehreren Phasen und soll bis Anfang Mai abgeschlossen sein. Danach finden sich sämtliche Inhalte nur noch auf Beatport wieder.

Getätigte Einkäufe auf Beatsource lassen sich danach in einer extra Liste über Beatport einsehen.

Zudem arbeiten beide Anbieter daran, sämtliche Metadaten der präferierten DJ-Softwares zu übertragen. Loops, Cues und Grid-Anpassungen sollen euch also in den Partner Softwares zur Verfügung stehen.

Für Nutzer des Beatsource Streaming Plans wird es eine Preiserhöhung von 13,- Dollar auf 16,- Dollar pro Monat geben. Für Abonnenten des Pro Plans wird der Preis bei 35,- Dollar pro Monat gleichbleiben.

Nutzer von des OpenFormat Anbieters kriegen dafür neben allen bisherigen Features natürlich auch Zugriff auf den gesamten Beatport Katalog sowie Zugang zu Traktor Play und Pete Tongs DJ Academy.

Wer mehr über Traktor Play erfahren möchte findet hier unseren Testbericht verlinkt.