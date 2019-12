News: Behringer klont Moog Modular-System im Eurorack-Format

Behringer Klont Moog Modular als Eurorack

Seit Langem hat uns Behringer bereits einen Klon der Roland System-100m Module angekündigt, doch nun sieht es fast so aus, als hätte man insgeheim einem anderen Modular-Projekt den Vorzug gegeben, der Nachbildung der Moog Modular Module in Eurorack-Bauweise. Fast ein wenig „nebenbei“ kamen die ersten Module aus dieser Serie heute in einem Produktvideo zum Behringer Eurorack Go Kabinet zur Sprache. Schauen wir uns doch mal die ersten Moog Klon-Module mal an, die erwähnt wurden:

Behringer 923 Filters

Dieses Modul vereint Tiefpass und Hochpass, die jeweils in der Frequenz eingestellt werden können, aber keine Resonanz besitzen. Jedoch gibt es einen Rauschgenerator mit White Noise und Pink Noise.

Behringer 904A VC Low Pass Filter

Das klassische Moog Tiefpassfilter, natürlich mit Resonanz. Es verfügt über drei Eingänge für Steuerspannungen ohne Abschwächer.

Behringer CP-3A M

Ein Mixer mit vier Eingängen und zwei Ausgängen (+ / -), Master-Regler und 4-fach Multiple.

Behringer 911 Envelope Generator

Eine Hüllkurve mit T1 bis T3 Phasen und Sustain. Der Eingang ist als S-Trigger ausgeführt.

Wie sich die Behringer Moog-Klone gegen die starke Konkurrenz an hochwertigen Modulen wie zum Beispiel AJH schlagen wird, müssen wir dann im Test sehen.

Und so sieht das Vorbild aus:

Angaben zu Lieferbarkeit und Preisen stehen wie so oft allerdings noch aus. Doch es ist klar, dass man hier deutlich günstiger wegkommt als bei den Neuauflagen der Systeme 15, 35 und 55, die von Moog selbst oder Firmen wie COTK bzw. Aion, Synth-Werk in den letzten Jahren herausgebracht wurden. Wir erhielten auch die gesicherte Information, dass Behringer die ganze Palette von 900-Series Modulen rausbringen will, außer den gezeigten Modulen wird es natürlich auch den berühmten VCO, die Fixed Filter Bank usw. geben.

Behringer Eurorack Go Kabinet

Das Eurorack Go ist ein Case mit zwei Reihen à 140 Teileinheiten. Somit passen in eine Reihe zum Beispiel zwei Model D Synthesizer, die aus ihren eigenen Gehäusen genommen werden können. Das Case besitzt auf der Rückseite einen klappbaren Ständer, um es in einem steilen Winkel aufstellen zu können. Auch eine Tragegriff ist integriert, jedoch gibt es keinen Deckel für das Case.

Der System-Bus ist in drei Sektionen unterteilt, von denen jede laut Aussage des Videos Module bis zu einer Leistungsaufnahme von 1 A angeschlossen werden können. Insgesamt sind 32 Anschlüsse für Module vorhanden.

Das neue Teaser-Video von Behringer

aus dem die Informationen entnommen wurden: