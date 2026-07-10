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Behringer PHARA-O Mini Editoren von MOMO und Vlasta

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Schrauben wie ein Ägypter

10. Juli 2026
BEHRINGER PHARA-O Mini Editor MOMO Plug-In.jpg

PHARA-O Mini Editor MOMO Plug-In/Standalone

Der Behringer PHARA-O mini Editor von MOMO Müller gibt direkten Zugriff auf die Parameter des PHARA-O mini aus der DAW heraus und ermöglicht die Integration in das DAW-Projekt.

In der Plugin-VST-Version können Controller-Bewegungen aufgenommen werden. Mit den Zufallsfunktionen lässt sich das volle Klangpotenzial des PHARA-O mini erkunden.

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Editor-Features:

  • Einfache Bedienung des PHARA-O mini ohne Menü-Diving
  • Komplexe Klangveränderungen schnell und einfach möglich
  • Sounds des Behringer PHARA-O mini direkt im Editor ändern
  • Viele Controller automatisierbar
  • X-Y-Modulation aller Parameter
  • Controller-Randomisierung für neue Sounds
  • Nutzung des PHARA-O mini als Sound-Modul in der DAW
  • Enthält eine Editor-Soundbank mit 40 neuen Sounds

Verfügbar für:

PC: VST2 und Standalone (32-Bit), VST2, VST3 und Standalone (64-Bit Windows)

Mac: VST2, VST3, AU und Standalone, kompatibel mit Intel und Apple Silicon

Der MOMO Müller PHARA-O mini Editor kostet 6,90€ im Jimdofree oder Payhip Shop

Webbasierter Behringer PHARA-O mini Editor von Vlasta (Vlastimil Červený)

BEHRINGER PHARA-O Mini Editor Vlasta Web GUI

Der PHARA-O Mini Editor Vlasta ist ein web-basierter Editor

Die Applikation kommt völlig ohne Installation aus, da sie über HTML5 und WebMIDI realisiert ist. Einfach den Behringer PHARA-O mini anschließen und die Webseite aufrufen und Berechtigungen vergeben.

Es werden zwei Ansichten angeboten, wobei die GUI Ansicht nicht der Oberfläche der Hardware nachempfunden ist. In der zweiten Ansicht stehen dann alle Parameter im Detail zur Verfügung.

Auch an einen Patch-Mutator wurde gedacht, der ein bestehendes Patch leicht verändert, also keine einfache Random-Funktion ist.

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BEHRINGER PHARA-O Mini Editor Vlasta Web Parameter

PHARA-O Mini Editor Vlasta – Parameteransicht

Die Parameteransicht des Phara-O Mini Editors zeigt folgende Bereiche:

Global

Scale, Voice Mode, Temp sowie MIDI-Setup (Verbindungsstatus). Voice-Mode-Optionen: Poly, Unison, Octave, Fifth, Unison Ring Mod, Poly Ring Mod.

Snapshot Librarian

Patches speichern/laden, Init- und Mutate-Funktion, plus 11 Factory-Patches (z. B. Classic Bass, Saw Lead, Brass Stab, LFO Sweep). Hinweis: Resonance und Dry/Wet sind nicht MIDI-steuerbar und müssen direkt am Gerät eingestellt werden.

VCO – Oscillator

  • Portamento, Detune, Env Mod (jeweils mit CC-Nummer, z. B. CC 5, 42, 43)

VCF – Filter

  • Cutoff und Env Mod per Slider steuerbar; Resonance ist als „Hardware Only“ markiert, da kein MIDI-Pfad existiert

LFO

  • VCO Mod, Rate, VCF Mod

EG – Envelope

  • Attack, Decay/Release, Sustain

Delay

  • Delay Feedback, Delay Time; Dry/Wet ebenfalls „Hardware Only“

Step Sequencer

  • 16 Steps, Rate, Swing, Record/Step/Live-Modus, pro Step editierbar (Note, Velocity, Gate), inkl. Pattern speichern/laden

Arpeggiator

  • Mode, Rate, Octaves, Velocity, Gate, Swing, Level, mit Latch-Option

Note Sources

  • On-Screen-Keyboard (C3–C5) zum Spielen von Noten, alternativ externe MIDI-Tastatur

Jeder Regler zeigt den aktuellen Wert (0–127) und die zugehörige CC-Nummer an – praktisch für direkte Zuordnung zur PHARA-O-mini-Hardware.

Der Vlasta PHARA-O mini Editor  ist kostenfrei im Web abrufbar.

 

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    Tai AHU

    „In der Plugin-VST-Version können Controller-Bewegungen aufgenommen werden“

    In der AU Version nicht?.

    2. Mehr anzeigen
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