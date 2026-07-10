Schrauben wie ein Ägypter
Der Behringer PHARA-O mini Editor von MOMO Müller gibt direkten Zugriff auf die Parameter des PHARA-O mini aus der DAW heraus und ermöglicht die Integration in das DAW-Projekt.
In der Plugin-VST-Version können Controller-Bewegungen aufgenommen werden. Mit den Zufallsfunktionen lässt sich das volle Klangpotenzial des PHARA-O mini erkunden.
Editor-Features:
- Einfache Bedienung des PHARA-O mini ohne Menü-Diving
- Komplexe Klangveränderungen schnell und einfach möglich
- Sounds des Behringer PHARA-O mini direkt im Editor ändern
- Viele Controller automatisierbar
- X-Y-Modulation aller Parameter
- Controller-Randomisierung für neue Sounds
- Nutzung des PHARA-O mini als Sound-Modul in der DAW
- Enthält eine Editor-Soundbank mit 40 neuen Sounds
Verfügbar für:
PC: VST2 und Standalone (32-Bit), VST2, VST3 und Standalone (64-Bit Windows)
Mac: VST2, VST3, AU und Standalone, kompatibel mit Intel und Apple Silicon
Der MOMO Müller PHARA-O mini Editor kostet 6,90€ im Jimdofree oder Payhip Shop
Webbasierter Behringer PHARA-O mini Editor von Vlasta (Vlastimil Červený)
Die Applikation kommt völlig ohne Installation aus, da sie über HTML5 und WebMIDI realisiert ist. Einfach den Behringer PHARA-O mini anschließen und die Webseite aufrufen und Berechtigungen vergeben.
Es werden zwei Ansichten angeboten, wobei die GUI Ansicht nicht der Oberfläche der Hardware nachempfunden ist. In der zweiten Ansicht stehen dann alle Parameter im Detail zur Verfügung.
Auch an einen Patch-Mutator wurde gedacht, der ein bestehendes Patch leicht verändert, also keine einfache Random-Funktion ist.
Die Parameteransicht des Phara-O Mini Editors zeigt folgende Bereiche:
Global
Scale, Voice Mode, Temp sowie MIDI-Setup (Verbindungsstatus). Voice-Mode-Optionen: Poly, Unison, Octave, Fifth, Unison Ring Mod, Poly Ring Mod.
Snapshot Librarian
Patches speichern/laden, Init- und Mutate-Funktion, plus 11 Factory-Patches (z. B. Classic Bass, Saw Lead, Brass Stab, LFO Sweep). Hinweis: Resonance und Dry/Wet sind nicht MIDI-steuerbar und müssen direkt am Gerät eingestellt werden.
VCO – Oscillator
- Portamento, Detune, Env Mod (jeweils mit CC-Nummer, z. B. CC 5, 42, 43)
VCF – Filter
- Cutoff und Env Mod per Slider steuerbar; Resonance ist als „Hardware Only“ markiert, da kein MIDI-Pfad existiert
LFO
- VCO Mod, Rate, VCF Mod
EG – Envelope
- Attack, Decay/Release, Sustain
Delay
- Delay Feedback, Delay Time; Dry/Wet ebenfalls „Hardware Only“
Step Sequencer
- 16 Steps, Rate, Swing, Record/Step/Live-Modus, pro Step editierbar (Note, Velocity, Gate), inkl. Pattern speichern/laden
Arpeggiator
- Mode, Rate, Octaves, Velocity, Gate, Swing, Level, mit Latch-Option
Note Sources
- On-Screen-Keyboard (C3–C5) zum Spielen von Noten, alternativ externe MIDI-Tastatur
Jeder Regler zeigt den aktuellen Wert (0–127) und die zugehörige CC-Nummer an – praktisch für direkte Zuordnung zur PHARA-O-mini-Hardware.
Der Vlasta PHARA-O mini Editor ist kostenfrei im Web abrufbar.
„In der Plugin-VST-Version können Controller-Bewegungen aufgenommen werden“
In der AU Version nicht?.