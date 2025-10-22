News: Beyerdynamic DJ 300 Pro X, DJ-Kopfhörer

Ein 2-in-1 DJ-Kopfhörer?
Beyerdynamic DJ 300 Pro X – unter diesem Namen gibt es im Rahmen des diesjährigen Amsterdam Dance Event einen neuen DJ-Kopfhörer, bei dem die Anwender durchgehend nach Belieben zwischen On-Ear oder Over-Ear wechseln können.
Die Hörschalen des Beyerdynamic DJ 300 Pro X können über die Webseite des Herstellers individuell bedruckt werden. Wer sein eigenes Logo auf den Kopfhörern verewigen möchte, kann dies hier umsetzen.
Der Beyerdynamik DJ 300 Pro X verfügt über ein 2-in-1-System mit modularer Bauweise. Dank dieser lassen sich die Ohrpolster in wenigen Schritten austauschen. So lässt sich aus einem On-Ear- ein Over-Ear-DJ-Kopfhörer machen.
Die On-Ear-Variante wird für die abgeschirmte Musikproduktion oder Pre-Listening-Sessions empfohlen, bei denen Songs für den Gig vorbereitet werden. Die Over-Ear-Variante ist natürlich für Auftritte in lauter Umgebung ideal.
Für den Sound des Beyerdynamic DJ 300 Pro X sorgt ein 45-mm-Treiber, der einen druckvollen Sound mit klaren Höhen wiedergeben soll und laut Hersteller auch in hoher Lautstärke sauber klingt.
Den DJ-Kopfhörer gibt es in zwei Varianten: den Beyerdynamic DJ 300 Pro X für professionelle DJs und den Beyerdynamic DJ 300 Pro X Club, der die Brücke zwischen Studioklang und Streetstyle-Look schlagen soll. Abseits des Designs basieren beide Modelle auf dem gleichen Fundament.
Kabel, Ohrpolster und Kopfband sind zudem austauschbar und können bei Bedarf nachbestellt und schnell ausgetauscht werden.
Der neue DJ-Kopfhörer von Beyerdynamic ist ab sofort zum Preis von 199 Euro erhältlich.
Das bedrucken der Ohrmuscheln nach belieben ist mal eine echt saucoole Sache! Wie fett sieht das aus, wenn sein Name oder Logo sichtbar verewigt wird. 199€ sind natürlich relativ günstig, aber typisch im klassischen Beyerdynamicbereich. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die Präzision beim DJing eher zweitrangig ist. Mit eigener Signatur wirken diese dann sowieso wie 3k-Teile. Erinnert mich entfernt an Signatur-Drumsticks, die leider meiner Ansicht nach zum großteil Murks sind. Oder gibt es jemand, der ausschließlich mit Signatur-Sticks hämmert? Übrigens unabhängig davon kann man auch Drumsticks mit seinem Namen beschriften lassen. Ich bin kein DJ. Aber wenn, wären diese hier aufgrund der Signatur meine erste Wahl. Auffallen um jeden Preis? Hiermit möglich!
@Filterpad finde ich auch cool! 🤠
hab ein paar Signaturesticks.
jetzt neu den von Anika nilles und steve gadd.
beide etwa 7a, aber nur Signature? nein, hab auch normale.
bin Grad am probieren. 7a für mich gut im Proberaum. 5a zb zu laut
@Numitron Ja, sind die besten. Hab ich leider auch viel zu spät erkannt. Kauftipp: 7A Terra-Series (Vic Firth). Sind mit 13€ eher günstig und sehen duch eine Politur besser aus als die normalen. Also Geld gespart und bessere Optik. Sind wegen dem Finish auch ohne Makel geschliffen.