News: Beyerdynamic DJ 300 Pro X, DJ-Kopfhörer

Ein 2-in-1 DJ-Kopfhörer?

Beyerdynamic DJ 300 Pro X – unter diesem Namen gibt es im Rahmen des diesjährigen Amsterdam Dance Event einen neuen DJ-Kopfhörer, bei dem die Anwender durchgehend nach Belieben zwischen On-Ear oder Over-Ear wechseln können.

Die Hörschalen des Beyerdynamic DJ 300 Pro X können über die Webseite des Herstellers individuell bedruckt werden. Wer sein eigenes Logo auf den Kopfhörern verewigen möchte, kann dies hier umsetzen.

Der Beyerdynamik DJ 300 Pro X verfügt über ein 2-in-1-System mit modularer Bauweise. Dank dieser lassen sich die Ohrpolster in wenigen Schritten austauschen. So lässt sich aus einem On-Ear- ein Over-Ear-DJ-Kopfhörer machen.

Die On-Ear-Variante wird für die abgeschirmte Musikproduktion oder Pre-Listening-Sessions empfohlen, bei denen Songs für den Gig vorbereitet werden. Die Over-Ear-Variante ist natürlich für Auftritte in lauter Umgebung ideal.

Für den Sound des Beyerdynamic DJ 300 Pro X sorgt ein 45-mm-Treiber, der einen druckvollen Sound mit klaren Höhen wiedergeben soll und laut Hersteller auch in hoher Lautstärke sauber klingt.

Den DJ-Kopfhörer gibt es in zwei Varianten: den Beyerdynamic DJ 300 Pro X für professionelle DJs und den Beyerdynamic DJ 300 Pro X Club, der die Brücke zwischen Studioklang und Streetstyle-Look schlagen soll. Abseits des Designs basieren beide Modelle auf dem gleichen Fundament.

Kabel, Ohrpolster und Kopfband sind zudem austauschbar und können bei Bedarf nachbestellt und schnell ausgetauscht werden.

Der neue DJ-Kopfhörer von Beyerdynamic ist ab sofort zum Preis von 199 Euro erhältlich.