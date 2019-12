News: Blind Monk Instruments Navigator, Polyphoner Desktop Analogsynthesizer

Klassisch poly analog trifft futuristisches Design

Auch kurz vor Weihnachten gibt es Synthesizer relevante News. Der relativ unbekannte Eurorack Modulhersteller Blind Monk Instruments hat heute überraschend den Navigator vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein neuer polyphoner Desktop Analogsynthesizer. Was auffällt ist das Design. Es ist anders und sieht schon fast futuristisch aus. Als hätte das Team von Elon Musk (Tesla) den ersten Cyber Synth gebaut. Für alle die es lieben mit vielen Knobs herum zu spielen, sollen jetzt nicht mehr weiter lesen. Navigator verfügt über ein Bildschirm und wird nur mit 6 Drehregler und 2 Tasten bedient. Aber jetzt genug mit Knob Fetisch.

Blind Monk Instruments verbaut im Navigator Synthesizer eine vier stimmige, polyphon analoge Engine, die in poly, duo, unisono oder in anderen verschiedenen mono Modi gespielt werden kann. Diese ist weniger experimentell sondern sehr klassisch. Jede Stimme besteht aus 2 Oszillatoren, genauer gesagt DCOs, die die folgenden Schwingungen besitzen: Sägezahn, doppelter Sägezahn, Rechteck/Pulse und Rechteck + Sägezahn. Weiter gibt ein Sub-Oszillator und ein Ring Modulator pro Stimme. Die Ring Modulation befindet zwischen beiden Oszillatoren und lässt sich im Charakter verändern.

Interessant ist hier, dass jede Stimme des Navigator eine unabhängige Frequenz besitzt. Dies sorgt laut dem Entwickler für mehr Stabilität und erzeugt gleichzeitig einen „natürlichen analogen Klang“ und eine Phasenlage zwischen den Oszillatoren. Dann wandern die Klänge aus den Oszillatoren in ein zweipoligen voll resonanzfähigen Tiefpass Filter.

Weiter gehts in die Modulations Sektion wo drei LFOs auf den Programmierer warten. Diese besitzen die Schwingungen: Rechteck, Dreieck, Sägezahn, Ramp, Sample & Hold und eine interessante vierfach Sinuswelle. Der erste LFO kann auch zwischen allen Stimmen syncronisiert werden, freilaufend oder im Sync mit MIDI benutzt werden. Neben den drei LFOs gibt es auch zwei klassische ADSR Hüllkurven, die in der Engine verbaut sind.

Neben einer analogen Engine besitzt der Navigator Synthesizer auch ein Step Sequenzer mit biszu 64 Steps. Der Entwickler hat jedoch hier nicht nur einen einfachen Step Sequenzer verbaut sondern ihn auch mit künstlicher Intelligenz aufgepumpt. Dazu stehen 10 verschiedene Sequenzer Algorithmen zur Verfügung, mit denen man per Knopfdruck neue Sequenzen generieren kann. Eine schöne Funktionen für Momente, in denen man keine musikalische Ideen hat. Der Sequenzer verfügt auch über MIDI Sync. Das ist aber noch nicht alles. Neben den AI Algorithmen gibt es auch Automationen über fast alle Parameter im Sequenzer, leider nicht alle gleichzeitig. So kann man beispielsweise den Filter Cutoff auf dem Step 1 und die Filter Resonanz auf Step 2 verändern, aber nicht beide auf dem gleichen Step. Schade.

Auch dabei ist eine Chord Memory Funktion womit man einfach Chords designen kann. Bis zu 10 verschiedene Sequenzen oder Chords lassen sich intern abspeichern. Bis zu 150 verschiedene Sound Patches lassen sich abspeichern. Das besondere hierbei ist aber die Flexibilität der Stimmen. Laut dem Entwickler ist es möglich für jede Stimme einen anderen Sound zu laden und diese cross zu modulieren. Weiter sagt er dass Dutzende Modulations Ziele und Millionen von Sounds so möglich sind.

In der Engine gibt es auch Velocity Kontrolle über die Filter Hüllkurve, die Attacke und das Glide. Sehr schön ist auch die komplette MIDI CC Implementation, mit der man den Synth bequem von jeder DAW, Software oder anderen Hardware Geräten steuern kann. Wer mehr als 6 Drehregler braucht, kann die Anzahl somit vergrößern. Auf der Rückseite gibt es sogenannte Programming Ports für Software Updates, volles MIDI In/Out, ein Miniklinke Mono Audio Ausgang und ein Netzteil Eingang. Der Miniklinke Mono Audio Ausgang ist leider etwas enttäuschend, hier wäre Stereo auf zwei Großklinken sicherlich besser gewesen.

Navigator ist erstaunlich günstig obwohl er von einem Indie Entwickler stammt. Er ist sofort verfügbar für einen Preis von $595 USD inklusive Lieferung.