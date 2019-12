News: Club of the Knobs Sequencer Complement B im portablen Case

Zwei Sequencer nach Moog 960

Club of the Knobs Sequencer Complement B ist ein Case mit zwei Sequencern nach dem Moog-Vorbild 960 sowie Zusatzmodulen. Nachdem ein ähnliches Case auch vom COTK-Ableger Aion Modular für das kommende Jahr angekündigt wurde, jedoch für das Eurorack, ist das Erweiterungscase hier im großen 5U-Format erhältlich.

Das originale Sequencer Complement B wurde von Moog als Erweiterung für die Modularsysteme entwickelt. Es gab ein Variante im Holzrahmen, der genau auf die Oberseite der Systeme 35 und 55 passte und ein portable Version für die System der P-Serie oder das System 15. Das Complement und beinhaltet zwei Stück der legendären Sequencer 960, ein Interface 961, zwei Mal den Sequential Switch 962 und (nicht im portablen Case) das Dual Multiples Panel 994.

Das Club of the Knobs Sequencer Complement B ist im portablen Case untergebracht, passend zu den hauseigenen System 15 sowie 3P. Kernstück(e) sind auch hier natürlich die zwei Module 960. Dazu kommen zwei Mal Sequential Switch 962, die neu im Programm von COTK sind. Abweichend zum Vorbild entfallen jedoch das Interface 961 und das Multiple. Stattdessen sind zwei Dual Scale Programmer CP 958 vorhanden. Diese beinahlten zwei unabhängig nutzbare Sektionen und fungieren in erster Linie als Quantizer. Aber die Tasten können auch als Mini-Keyboard genutzt werden um beispielsweise die laufende Sequenz zu transponieren.

Das Club of the Knobs Sequencer Complement B kostet kostet 3.700 Euro (zzgl. VAT und Versand). Bei oder besser vor der Bestellung sollte man sich nach der Lieferfrist erkundigen, da die kleine Firma nur begrenzte Kapazitäten hat.