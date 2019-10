News: Cre8audio stellt sich mit NiftyCase, Cellz-Sequencer & Chipz-Oszillator vor

Case mit MIDI/CV & Module

Der neue Hersteller Cre8audio präsentiert zum Einstand gleich drei Produkte: das NiftyCase, das Modul Cellz, das Keyboard und Sequencer kombiniert und den Dual-Oszillator Chipz.

Cre8audio NiftyCase ist ein einzeiliger, 84 TE breiter Rahmen, der Anschlüsse für bis zu 10 Module besitzt. Das flache Metallgehäuse ist für den liegenden Einsatz konzipiert. Das NiftyCase hat ein MIDI/CV-Interface integriert, das auf zwei Kanälen jeweils ein CV/Gate-Paar ansteuert. Dazu kommen ein CV-Ausgang für das Mod-Wheel und ein Clock-Ausgang.

Außerdem befinden sich auf der Oberseite zwei summierte 3,5 mm Buchsen, die mit einer 6,3 mm Ausgangsbuchse auf der Rückseite verbunden sind. MIDI In und Thru sind als DIN-Buchsen ausgeführt. Parallel gibt es auch ein USB-MIDI-Anschluss, das NiftyCase erscheint dann als MIDI-Device in einer DAW.

Cellz ist ein Control Voltage Generator, der gleichzeitig die Funktionen eines Quasi-Keyboards und eines programmierbaren Sequencer übernimmt. Das Modul besitzt 16 berührungsempfindliche Touch-Pads (Cellz), für die jeweils zwei CV-Werte eingestellt werden können, die dann über zwei separate CV-Ausgänge ausgegeben werden. Die CV-Werte können stufenlos oder quantisiert eingegeben werden. Letzteres ist speziell für die exakte Eingabe von Tonhöhen einfacher.

Die Cellz lassen sich manuell spielen oder über zwei Trigger-Eingänge weiterschalten, so dass eine Sequenz mit bis zu 16 Steps entsteht. Während die Sequenz spielt, können die Cellz trotzdem gespielt werden. Die Sequenz unterbricht dann so lange, bis die Cell wieder losgelassen wird.

Die Cellz lassen sich auch wie ein Arpeggiator einsetzen, indem mehrere beliebige Pads gehalten werden. Die Geschwindigkeit des Arpeggios kann am Modul geregelt werden.

Chipz ist ein Dual-Oszillator mit zusätzlichem LFO. Die digitalen Oszillatoren (Chipz) klingen wie Retro Games. Sie und der LFO erzeugen jeweils Sine, Triangle, Saw, Square und Noise zwischen denen überblendet werden kann. Chip 1 verfügt über ein regelbares Tiefpassfilter zum Glätten des Sounds.

Die CV-Regler der Oszillatoren fungieren als Transposer, wenn die CV-Eingänge gepatcht sind. Der LFO besitzt einen Reset-Eingang und zwei Ausgänge, wobei Ausgang 2 stets die vierfache Geschwindigkeit von Ausgang 1 hat.

Cre8audio NiftyCase, Cellz und Chipz sind sowohl einzeln erhältlich und dabei ziemlich günstig, werden aber auch zusammen mit einem Bündel Patchkabel und zwei Blindplatten als noch günstigeres NiftyBundle angeboten.