News: De School Het Archiv, DJ-Set Sammlung aus Nachtclub

Echte Clubsets ohne Ende!

De School „Het Archief“ – Der Amsterdamer Club De School hat sich in kurzer Zeit zu einer der führenden Locations für hochwertige elektronische Musik weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Der Club eröffnete 2016 im Gebäude einer ehemaligen Technischen Hochschule und musste leider im Januar 2024 endgültig seine Pforten schließen. Doch nun meldete man sich via Instagram mit einem kleinen Trost zurück: „Het Archief“ – das Archiv.

Die Betreiber waren keine Unbekannten im Amsterdamer Nachtleben, da sie zuvor den leider ebenfalls geschlossenen Club Trouw kuratiert hatten. Der ehemalige Fahrradkeller der Schule bot Platz für bis zu 700 Tanzbegeisterte und eine Sperrstunde gab es nicht.

So wurden die acht Jahre Clubgeschichte sorgfältig aufgezeichnet und stehen nun allen Liebhabern des Clubs oder der Künstler, die im Laufe der Zeit dort aufgetreten sind, zum Anhören zur Verfügung. So ist man eingeladen, sich an die Nächte zu erinnern und über den Sound noch einmal in die Welt von De School einzutauchen. Hier wurde wirklich ein Stück Kultur archiviert. Das Archiv entstand in Zusammenarbeit mit dem Stadtschreiber, podiumskunst.net und Mixcloud.

Fast 500 Künstler haben in den acht Jahren im Club gespielt und mehr als 800 DJ-Sets sind inzwischen über Het Archief veröffentlicht worden. So bleibt die Seele des Clubs erhalten, denn im De School herrschte eine strikte no-photo-policy.

Der Club, der von 2020 bis September 2022 durch die Pandemie Corona geschlossen blieb, musste leider im Januar 2024 sein Ende verkünden. Die Gründe für die Schließung waren aufgrund von Genehmigungen, geplanten Baumaßnahmen und finanziellem Druck durch die Pandemie leider vielfältig.

Nach entsprechenden Schließungsveranstaltungen, die in einem dreitägigen Marathon gipfelten, wurde es eigentlich ruhig um den Club.

Nicht nur der Sound wurde gebührend archiviert, sondern auch die grafische Gestaltung, so dass man noch besser durch den Katalog blättern und sich an den Sets seiner Lieblings-DJs erfreuen kann. Mehr über die Vorgehensweise bei der Archivierung erfährt man unter diesem Link.

Über eine grafische Ansicht kann man dann auswählen, aus welchem Jahr man ein Set hören möchte. Dadurch wird euch auch noch einmal die Schwere der Corona-Pandemie bewusst. In tabellarischer Form könnt ihr dann sehen, welcher Künstler wann, in welchem der Spaces und bei welcher Art von Veranstaltung gespielt hat und ob es sich um ein Live-Set oder eventuell um ein All-Nighter-Set gehandelt hat.