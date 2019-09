News: Delptronics Theremorph – Synthesizer und Theremin-Controller

Mono-Synth mit „D-Beam“

Delptronics Theremorph, der monophone Synthesizer mit Theremin-ähnlichem Controller, der in Kooperation mit Electro Faustus entwickelt wurde, wurde nach ungefähr anderthalb Jahren Entwicklungsdauer auf der Knobcon 2019 als fertiges Gerät präsentiert.

Delptronics TheremorphTheremorph ist in erster Linie ein klassischer Monosynth im Desktop-Format. Seine Klangerzeugung besteht aus einem DCO, der Saw, Triangle und Pulse (PWM) generiert, einem analogen Tiefpassfilter (Transistor Ladder), einer AR-Hüllkurve und einem LFO. Der Synthesizer kann via MIDI und CV/Gate angesteuert werden.

Alternativ lässt sich Theremorph, wie der Name impliziert, über einen Lichtsensor im Stil eines Theremins gespielen. Etwas ähnliches gab es Ende der 90er Jahre bei verschiedenen Synthesizern von Roland als D-Beam Controller, zum Beispiel bei der Groovebox MC-505. Die Steuerung ist natürlich weniger präzise als bei einem richtigen Theremin mit Antennen.

Der Sensor des Theremorph kann jedoch nicht nur den eigene Synthesizer spielen, sondern über MIDI und CV/Gate auch externe Geräte ansteuern. Bei der Ausgabe über MIDI soll es auch möglich sein, anstelle von Noten auch MIDI-Controllerdaten zu erzeugen.

Delptronics Theremorph ist ab sofort verfügbar und in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Rot.

Übrigens hat Electro Faustus, neben vielen anderen Pedalen für Fuß- und Desktop-Einsatz, auch das Lichtsenor-basierte Photo Theremin EF-102 im Programm.