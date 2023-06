News: Denon DJ Prime 4+, 4-Deck Standalone DJ-Controller mit Amazon Music Unlimited

Mehr als nur ein Facelift?

Denon DJ Prime 4+ heißt also der neuste 4-Deck Standalone DJ-Controller auf dem Markt.

Nach der Veröffentlichung von Engine DJ 3.1 haben wir jetzt ein Gerät, dass die umfangreichen neuen Funktionen vollends ausnutzen kann und im Vergleich zum Vorgänger ein modernes Facelift erhalten hat.

Über die Performance Pads können jetzt also auch Samples getriggert werden individuell auf Master-Out oder einen der Kanäle geroutet werden. Auf dem großen Display des Denon DJ Prime 4+ können nun die neuen X/Y Touch FX gesteuert werden. Hinzu kommt das Musik-Streaming via WLAN und ermöglicht damit Zugriff auf eine Vielzahl an Streamingdiensten: Amazon Music Unlimited, TIDAL, Beatsource, Beatport und Soundcloud GO+ sind mit dem separat benötigten Abonnement zum Abspielen verfügbar. Zudem gibt es noch die Möglichkeit, auf Dropbox zu zugreifen, sodass man auch hier über WLAN auf die eigene Musikbibliothek zurückgreifen kann. Natürlich werden Songs vor dem Abspielen komplett in den internen Speicher geladen und somit ist ein unterbrechungsfreies Playback garantiert.

Selbstverständlich werden die gestreamten Titel auch auf dem 4-Deck Standalone DJ-Controller analysiert und die Jogwheel-Oberfläche ist um 10% größer geworden, die verbauten Bildschirme im Jogwheel des Vorgängers werden auch übernommen.

Wie auch von anderen Geräten, die auf die Engine DJ Software setzen, können Lichter wie beispielsweise die Nanoleaf oder Philipps Hue gesteuert werden.

Der Standalone DJ-Controller kann auch in den Computermodus gesetzt werden und bietet dann die Steuerung von Virtual DJ (Lizenz erforderlich) und Serato DJ Pro (Freischaltung auf Hardware).

Durch die Engine DJ 3.1 Software kommen zudem mehr als 25 neue und aktualisierte Main FX, deren Parameter gut an den verbauten OLED-Displays eingestellt werden können.

Der 4-Deck Standalone DJ-Controller hat nach wie vor vier Anschlüsse für USB-Geräte sowie einen Slot für eine SD-Karte. Wem das nicht ausreicht, kann eine 2,5 Zolle SATA Festplatte in den auf der Unterseite zu findenden Laufwerkschacht einsetzen. Beibehalten wird auch der dedizierte Zone Out, mit dem das Audio-Signal an eine Anlage in einem anderen Raum gesendet werden kann. Selbstverständlich kann man auch noch externes Equipment wie CD-Player oder Plattenspieler mit dem Standalone DJ-Controller verbinden. Denon DJ setzt weiterhin auf Audioqualität in 24-Bit Auflösung.

Der Denon DJ Prime 4+ kommt im Sommer 2023 und kann jetzt schon vorbestellt werden. Preislich liegt der 4-Deck Standalone DJ-Controller bei 2799,- Euro.