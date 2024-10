News: Denon DJ Prime GO+, Standalone DJ-Controller

Das kompakte Nachfolgermodell im neuen Gewand

Denon DJ Prime GO+ – das neueste Standalone-Gerät auf dem Markt knüpft an seinen Vorgänger an und verspricht neben einer längeren Akkulaufzeit die Möglichkeit, Millionen von Songs über die gängigsten Streaming-Anbieter abzuspielen und das alles in einem kompakten Gehäuse, mit dem man überall auflegen kann.

Mit dem Denon DJ Prime GO+ wollten wir eine wirklich portable All-in-One-Lösung für DJs und ihre modernen Bedürfnisse anbieten, sagt Jason Stout, Produktmanager bei Denon DJ.

Was damit gemeint ist? Zum einen die Integration von Streaming-Diensten, die mit dem neuen Standalone DJ Controller einfach zugänglich sind, egal ob Tidal oder auch Amazon Music. Zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Songs via SD-Karte oder USB-Stick abzuspielen.

Zum anderen die Freiheit, jederzeit und überall auflegen zu können. Hierzu wird die Akkulaufzeit des Denon DJ Prime GO+ vom Hersteller mit vier Stunden angegeben. Tatsächlich konnten wir in unserem Test mit dem Vorgängermodell auch zwischen 3,5 und 4 Stunden Laufzeit erreichen, diesbezüglich sind wir gespannt, wie sich das neue Modell schlagen wird.

Hinsichtlich der Anschlussmöglichkeiten bietet der Denon DJ Prime GO+ alles, was sich der DJ von heute wünscht. Ein Master-Out via XLR oder Cinch sorgt dafür, dass man sich überall anschließen kann. Dazu kommt ein klassischer Booth-Out in 6,3 mm Klinke. Wer externe Quellen anschließen möchte, findet einen AUX-Eingang im Cinch-Format und sogar zwei Mikrofonanschlüsse in Form von Kombibuchsen.

Natürlich dürfen bei einem solchen Standalone-DJ-Controller auch die Effekte nicht fehlen und der Denon DJ Prime GO+ verfügt wie die anderen Modelle der Marke über Sweep FX und 26 Main FX, so dass auch hier keine Wünsche offen bleiben sollten.

Natürlich setzt der Denon DJ Prime GO+ auf das Engine DJ Standalone OS. Wer unsere Denon Tests liest, weiß wie begeistert wir von der Software und jedem Update sind. Hier wird wirklich auf die Bedürfnisse der DJs eingegangen. Ob Sampler, Touch FX oder kabellose Updates über Wi-Fi, mit dem Denon DJ Prime GO+ ist alles möglich.

Das Format des Geräts sorgt dafür, dass egal wie spontan der Gig ist, das Gerät schnell eingepackt und ebenso schnell einsatzbereit ist, egal ob in Clubs, Bars oder Eventlocations.

Preislich liegt der Denon DJ Prime GO+ bei 999,- Euro und löst damit das preisgleiche Vorgängermodell ab. Der eigenständige DJ-Controller ist ab X.