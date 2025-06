Das beliebte Standalone DJ-System nun in frischem Gewand

Denon DJ SC Live 4 White: Das beliebte Standalone-Gerät ist ab sofort in einer neuen Farbe erhältlich. Neben der bereits verfügbaren schwarzen Version kann das 4-Kanal-All-in-one-System ab sofort auch in Weiß gekauft werden.

Technisch bleibt das Gerät identisch zur bisherigen Version. Durch die stetige Weiterentwicklung der Software Engine DJ hat sich jedoch der Funktionsumfang kontinuierlich erweitert. So steht neben den bestehenden Streaming-Anbietern nun auch Apple Music zur Verfügung und es ist möglich, Stems ohne die Verwendung eines Rechners zu nutzen.

Der Denon DJ SC Live 4 White verfügt über vier Kanäle mit einem Mixer-Sektions-Layout im Stil des Denon DJ X1850. Acht Performance-Pads pro Track-Deck, ein Display im Jog-Wheel und integrierte Lautsprecher machen das Gerät zu einem unserer Favoriten im Bereich der All-in-one-Systeme. Abseits der Benutzung zu Hause können sie in kleinen Venues auch als Ersatz für einen Monitorlautsprecher dienen. Gerade die Anschlüsse mit Booth-Out via Klinke und Main-Out via XLR und Cinch, ein SD-Karten-Slot, zwei USB-A-Anschlüsse und ein AUX-IN machen das System flexibel und besonders gut für mobile DJs geeignet. Hier findet ihr unseren Testbericht von der Version in schwarz.

Nun gibt es den Denon DJ SC Live 4 White mit neuem Anstrich in frischem Weiß passend zur anstehenden Sommersaison. Er richtet sich an alle Arten von DJs.

Preislich liegt der Denon DJ SC Live 4 White bei 1.289,- Euro und ist ab sofort verfügbar.