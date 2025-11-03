ANZEIGE
News: Diamond Memory Lane, Delay Pedal

Delays mit analoger Wärme und digitaler Power

3. November 2025
Diamond Memory Lane

Diamond Memory Lane

Das neue Diamond Memory Lane steht ganz im Zeichen warmer Analog Delays, gepaart mit der Kontrolle und Verlässlichkeit von modernen, digitalen Designs. Frisch überarbeitet und kompakte denn je ist es ein würdiger Nachfolger seines Vorgängers.

Das Diamond Memory Lane

Das neue Memory Lane bleibt dem Spirit des Vorgängers treu, bringt aber moderne Technik mit. Herzstück ist Diamond’s digital Bucket Brigade Delay (dBBD) Architektur: eine Mischung aus analogem Compander, präzisen Filtern und einer maßgeschneiderten Delay-Line. Das Ergebnis sind musikalische, warme und dreidimensionale Wiederholungen mit bis zu 2,4 Sekunden Delayzeit.

Diamond Memory Lane

Die Power hierfür liefert ein STM32 ARM Cortex Prozessor, welcher dem neuen Memory Lane unter anderem mehr Headroom, einen geringeren Noise-Floor und die Möglichkeit des kompakten Formats bietet. Auf der Oberseite befinden sich die vier Regler Mix, Feedback, Delay und Mod, sowie ein Switch für Tap Mode.

Diamond Memory Lane Stirnseite

Memory Lane Stirnseite

Die vier Modi

Der Tap Mode Switch lässt einen zwischen vier verschiedenen Modi umschalten: MLjr Mode, Vintage Mode, Galloping 2-Head, Ambient 3-Head. Dank integrierter Compander-Stage, Anti-Aliasing-Filtern und analogem Feedback-Pfad reagiert das Pedal in jedem der vier Modi organisch wie ein Instrument. Außerderm verfügt das Pedal über drei Subdivisions: Viertelnote, punktierte Achtel und Halbe Note, sowie eine Doubler Funktion via Tap Footswitch.

Preis und Verfügbarkeit

Der überarbeitete Diamond Memory Lane ist ab sofort erhältlich und kostet bei Thomann 299,- Euro.

Preis

  • 299,-

Links

