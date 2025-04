News: DinSync NC-V8, Acoustic Lathe

Das nenne ich mal geil! Aber ich denke der Preis im Vergleich zu dem wie es benutzt wird, ist zweitrangig. Etwa vergleichbar 3D Drucker. Aber als Gemeinschaft für DJs etc. DJ-Schule ist das doch der Knaller! Nur über die Technik bin ich noch nicht ganz schlau geworden weil, normalerweise werden Platten ja gepresst. Das schneiden derer ist mir technisch betrachtet noch nicht ganz schlüssig. Aber man darf gespannt sein auf weiteres. An sich der Megadeal of the year! Für so manchen geht ein Traum in Erfüllung.