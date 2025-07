Ecler bringt den Klassiker auf ein neues Level

Ecler NUO4.0F – Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums und 20 Jahre nach der Markteinführung der Nuo-Serie präsentiert Ecler mit dem NUO4.0F einen neuen analogen DJ-Mixer, der den klassischen Sound der Marke mit neuen Features verbindet.

Der NUO4 verfügt über zwei VCF mit einstellbarer Resonanz, die auf jeden Kanal, auch auf die Effekt-Return-Spuren, geroutet werden können. Das soll DJs noch mehr kreative Möglichkeiten bieten.

ANZEIGE

Hinzu kommen beim neuen DJ-Mixer zwei unabhängige PFL-Systeme, die zwei DJs in der Booth das eigenständige Vorhören von Songs ermöglichen. Dadurch werden Back-to-Back-Sets noch angenehmer. Natürlich gibt es auch einen Split-Mode beim Vorhören.

Beim Ecler NUO4 wurde auch an klassisches Turntablism und alle scratchaffinen Benutzer gedacht. Die Kanalspuren sowie der Crossfader lassen sich mit dedizierten Potis nahtlos einstellen. Darüber hinaus kann der Ecler NUO4 mit dem magnetischen Eternal Crossfader ausgestattet werden.

ANZEIGE

Anschlusstechnisch gibt es einen Master-Insert via 6,5-mm-Klinke und eine Send-&-Return-Möglichkeit via Cinch. Zudem können das Booth-Out- und das Master-Out-Signal sowohl über XLR als auch über Cinch ausgegeben werden. Besonders benutzerfreundlich ist der Record-Out-Cinch-Anschluss auf der Oberfläche des Ecler NUO4. So muss man im laufenden Betrieb nicht an der Rückseite des DJ-Mixers hantieren und kann problemlos seine Sets aufnehmen.

Den Ecler NUO4 gibt es in den Farben Silber und Schwarz. Die DJ-Mixer werden in Barcelona hergestellt und 1.175,- Euro kosten.