News: Elta Music Solar 50, analoger Synthesizer mit 50 Oszillatoren

Drone-Synthesizer mit 50 analogen Oszillatoren und Touch-Bedienung

Russland ist ein Paradies für charaktervolle Synthesizer. Früher waren es die Polivoks, heute sind es beispielsweise die einzigartigen Instrumente von Soma Laboratory. Eine weitere russische Firma, die man 2019 auf dem Radar haben sollte, ist Elta Music. Unter anderem veröffentlichten sie bereits diverse Polivoks Nachbauten, aber auch spannende Effekte. Jetzt melden sich die Entwickler mit einem neuen Projekt zurück.

Es hört auf den Namen Elta Music Solar 50, jedoch sind nur vereinzelne Informationen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt. Solar 50 ist ein analoger, steckbarer Drone-Synthesizer, der nicht 3, sondern 50 Oszillatoren besitzt. Kein Witz: 50!

Schaut man sich das zweite Fotos etwas genauer an, so erkennt man, dass der Synthesizer in 10 Voice-Blöcke aufgeteilt ist. Jeder Block besitzt je 5 Oszillatoren mit einem Pitch-Poti und der Möglichkeit, diese einzeln stummzuschalten. Weiter erkennt man einen AR, Gate, 5 CV-Eingänge und ein Volume-Poti pro Block.

In der Mitte befindet sich ein Einschub für Karten, die man schon aus einem anderen Elta Music Produkt kennt, genauer gesagt aus dem Console Effektpedal. Hierfür gibt es 12 verschiedene Effekt-Karten (Delays, Reverbs, Bitcrusher, Sound Generatoren …), die man extra erwerben kann. Ob diese Effektprozessoren in Mono oder Stereo arbeiten, ist bisher nicht bekannt.

Bedient wird der Solar 50 mit einer Art Touch-Controller, der numerierte Pads besitzt. Ich gehe davon aus, dass dieser 10 an der Anzahl hat, somit man jeden Voice-Block einzelend anspielen kann. Das Konzept dieses neuen Drone-Synthesizers erinnert mich etwas an den Soma Laboratory LYRA-8, wo man auch einzelne Oszillatoren mittels eines Touch-Controllers ansprechen kann. Auf Instagram gibt es bereits einen ersten Eindruck, wie der Solar 50 klingt.

Alle Informationen zum Elta Music Solar 50 werden laut Entwickler in Kürze bekanntgegeben. Man kann gespannt sein, was dieser neue Drone-Synthesizer aka „big ambient machine“ alles kann.