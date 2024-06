News: Engine DJ 4.0, Software-Update

Bessere Übersicht für jede Situation

Engine DJ 4.0 – ein neues Update für Produkte aus dem Hause Numark und Denon DJ.

Eine neue Zahl vor dem Punkt lässt immer auf größere Veränderungen schließen und so soll es auch bei Engine DJ 4.0 sein. Hier dreht sich alles um das Thema Layout.

Mit dem Update für das Engine OS gibt es auch ein Update für den Engine Desktop, das allerdings relativ überschaulich ausfällt. Hier gibt es lediglich Verbesserungen, Bugfixes und eine Verbesserung der Stabilität beim Exportieren und Synchronisieren auf externe Datenträger. Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Smartlists beim Verschieben in eine andere übergeordnete Playlist verloren gingen.

Spannend wird es bei Engine DJ 4.0 aber im Bereich der Media Player und DJ Controller. Hier gibt es einen überarbeiteten, modernisierten Look und einen Layout-Manager, mit dem man auf Knopfdruck zwischen drei Ansichten wählen kann. Da sich diese mit dem neuen Update weitestgehend anpassen lassen, können DJs schnell zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um beispielsweise den Fokus von Waveforms und der Library mehr auf die Sample-Pads zu legen. Im Video zum neuen Update, das wir hier verlinkt haben, ist von bis zu 100 verschiedenen Varianten für die Ansicht des Equipments die Rede.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit der Deck Swap Option ermöglicht Engine DJ 4.0 das Vertauschen der Waveform-Positionen auf Media-Playern wie dem SC5000 und SC6000 und dem „M“-Pendant.

Aber auch kleinere Dinge wie die Suchleiste wurden aktualisiert. So gibt es die Möglichkeit, in der gesamten Library oder in der jeweiligen Playlist zu suchen und der Suchbutton befindet sich sowohl in der Library als auch in der Performance-Ansicht an der gleichen Stelle, um einen besseren Zugriff zu ermöglichen.

Bei den Effekten gibt es jetzt einen zusätzlichen Amount-Slider für das Touch FX Echo und das Filter Dub Echo, um die Effekte noch besser kontrollieren zu können.

Engine DJ 4.0 gibt es für den Denon DJ Prime 4+, Mixtream Pro Go, SC Live 2, SC Live 4, Mixstream Pro, Mixstream Pro+, Prime 4, Prime GO, Prime 2, SC6000 Prime, SC 6000M Prime, SC5000 Prime und SC 5000M Prime. Hier sieht man, dass auch wirklich ältere Modelle noch durch Updates von Engine auf dem Laufenden gehalten werden.

Das neue Update steht auf der hier verlinkten Website zum Download bereit.