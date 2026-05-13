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News: Engine DJ 5.0 Software-Update

Neues Engine-DJ-Update: Stems direkt auf der Hardware erzeugen

13. Mai 2026
News: Engine DJ 5.0 Software-Update

News: Engine DJ 5.0 Software-Update

Mit Engine DJ 5.0 gibt es für alle Besitzer des Rane System One gute Nachrichten. Das Update lässt euer Standalone-System ab sofort Onboard-Stems erstellen, sodass der Umweg über den PC hinfällig wird. Aber auch für Nutzer anderer Hardware auf denen Engine DJ läuft gibt es gute Nachrichten.

Engine DJ 5.0

Mit dem Rane System One gab es das erste Standalone-System mit motorisierten Jogwheels. Bereits zuvor konnte das Gerät Stems wiedergeben, jedoch mussten diese im Vorfeld über den Rechner erstellt und per USB-Stick auf die Hardware geladen werden. Ab sofort können Songs in Vocal, Melody, Bass und Drums direkt auf dem Gerät aufgeteilt werden. Mit einer einfachen Wischgeste auf dem Touchscreen könnt ihr die Stems rendern lassen und während des Prozesses den Track sogar starten. Darüber hinaus ist auch eine Mehrfachauswahl von Songs oder sogar ganzen Playlists möglich, für die im Hintergrund Stems erzeugt werden.

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News: Engine DJ 5.0 Software-Update

Stems on Device für das Rane System One

Auch abseits des Rane System One gibt es mit Engine DJ 5.0 neue Funktionen für eure Endgeräte von Denon DJ und Numark. Neben der neu verfügbaren Option, Songs mit einer RGB-Waveform darzustellen, gibt es ab sofort auch die Möglichkeit, Songs auf eurer Hardware mit Sternen zu bewerten und eure Listen anhand des Bewertungskriteriums zu sortieren.

News: Engine DJ 5.0 Software-Update

Jetzt auch mit RGB-Waveform-Anzeige

Mit dem neuen Import Assistant können bestehende Bibliotheken aus anderen DJ-Softwares wie Serato DJ, Traktor, Rekordbox und Apple Music übertragen werden.
Hinzu kommen Verbesserungen bestehender Effekte. Die Effekte Reverb, Rise und Reverb Drop unterstützen jetzt ein Timing von bis zu 32 Beats.

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Engine DJ 5.0 OS und Desktop sind kostenlos und auf der Webseite des Herstellers zum Download verfügbar. Mit der passenden Hardware lässt sich das Update aber auch direkt über das Endgerät durchführen.
Wer mehr über das Rane System One erfahren möchte, findet hier unseren Testbericht verlinkt.

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The Droids RED

Im Dezember 2016 haben sich die langjährigen Musiker und Freunde Max und Amin unter dem Namen The Droids als Live-Act zusammengeschlossen. Mit elektronischen Live-Sets, Hybrid-DJ-Sets und DJ-Performances begeistert das Duo seine Fans mit pumpenden Bässen, dramatischen Synthesizer-Melodien und markanten 909-Drum- Sequenzen. Dabei erschaffen The Droids einen Sound geprägt von klassischer House-Musik, sphärischen und träumerischen Klänge sowie melodischem und dunklem Techno. Durch ihre ...

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