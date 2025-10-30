News: Epiphone Bonehead Riviera, E-Gitarre

Und auch noch die dritte Signature-Gitarre

Wenn’s nach Gitarrenfans geht, braucht man heute eigentlich einen Feiertag: Erst die Noel-Gallagher-Les-Paul, dann die Gem-Archer-Sheraton, und jetzt wird ein weiteres Kapitel der Britpop-Saga aufgeschlagen: Die Epiphone Bonehead Riviera ist da. Wer also „Supersonic“ lieber mit breitem Semi-Hollow-Grinsen spielt als auf Spotify zu streamen, hat jetzt einen ziemlich guten Grund.

ANZEIGE

Die Epiphone Bonehead Riviera

Dabei ist dieser Release nicht nur musikalisch bedeutend. Paul “Bonehead” Arthurs, Gründungsmitglied von Oasis , gab Anfang des Jahres bekannt, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde. Umso schöner, dass Epiphone ihm mit diesem Modell Tribut zollt. Ein Signature-Release, das Fans feiern können, während wir Bonehead alles Gute für die Genesung wünschen.

Die neue Epiphone Bonehead Riviera basiert auf Boneheads ikonischer 1984er Riviera, die die frühen Oasis-Jahre mit der Wall of Sound geprägt hat. Der Korpus besteht aus 5-lagigem Ahorn mit massivem Ahorn-Centerblock für mehr Sustain und weniger Feedback. Das Ganze kommt mit cremefarbenem Binding an Body und Griffbrett.

Der dreiteilige Ahornhals verfügt über ein SlimTaper-C-Profil mit Palisandergriffbrett und 22 Medium-Jumbo-Bünden sowie klassischen Perloid-Parallelogram-Inlays. Die Kopfplatte ist im Sloped Dovewing Design mit Epiphone Logo, Gibson-Crown-Inlay und Bonehead-Signatur auf der Rückseite.

ANZEIGE

Hardware & Sound

Die Bonehead Riviera ist mit ABR-Tune-O-Matic-Bridge und LockTone-Stop-Bar-Tailpiece, premium Die Cast Mechaniken mit E-Logo und GraphTech-Sattel ausgestattet. Klanglich liefern Epiphone Alnico Classic PRO-Humbucker mit CTS-Pots den warmen, druckvollen und britischen Charakter, den wir mit Boneheads rhythmischem Foundationsound verbinden.

Epiphone Noel Gallagher Riviera auch erhältlich

Wer jetzt denkt: „Moment, Noel hat doch auch ’ne Epiphone?“ korrekt! Neben seiner brandneuen Les Paul gibt’s schon länger die Epiphone Noel Gallagher Riviera. Man kann also inzwischen praktisch die komplette Oasis-Frontline im Wohnzimmer parken. Fehlen nur noch Schlagzeug, Sonnenbrille und ein bisschen Gallagher-Bruder-Drama.

Preis & Verfügbarkeit

Die Epiphone Bonehead Riviera kommt im Dark Tobacco Sunburst Finish, inklusive Hardshell-Case und auch für Lefties. Preis bei Thomann: 999,- Euro.