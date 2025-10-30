News: Epiphone Gem Archer Sheraton, E-Gitarre

Noch mehr Brit-Pop Signature-Gitarren

Wenn Britpop-Fans heute früh ihren Kaffee verschüttet haben, wir wissen warum: Erst haut Gibson eine Gitarre für Noel Gallagher raus, nur um direkt danach neben der Bonehead auch noch die Epiphone Gem Archer Sheraton für den dritten Oasis Gitarristen im Bunde zu droppen. Wer also statt Wonderwall am Lagerfeuer lieber „Morning Glory“ mit goldener Hardware rockt, bekommt jetzt das perfekte Werkzeug.

ANZEIGE

Die Epiphone Gem Archer Sheraton

Gem Archer ist nicht nur für seine Arbeit mit Oasis bekannt, sondern auch mit Beady Eye oder Noel Gallagher’s High Flying Birds. Und diese Sheraton ist mehr als nur ein Signature-Stempel. Sie ist eine Liebeserklärung an Archers legendäre ’66er Sheraton, die er damals als Geschenk von Noel Gallagher bekam. Epiphone orientiert sich hier eng am Original und packt das Ganze in die Masterbuilt-Reihe. Bedeutet: hochwertige Specs, Vintage-Vibes und das Ganze ohne Limitierungs-Lotterie wie bei manch anderem Artist-Modell.

Vintage-Style trifft moderne Verarbeitung

Der Korpus besteht aus einem 5-lagigen Ahorn/Pappel Body mit durchgehendem massivem Ahorn-Centerblock. Dazu gibt’s großzügiges Multi-Binding am Korpus, Hals, Kopfplatte und Griffbrett. Der einteilige Mahagonihals im angenehmen 60s-C-Profil trifft auf ein Palisandergriffbrett mit 22 Medium-Jumbo-Frets sowie luxuriösen Mother-of-Pearl-Block- und Abalone-Triangle-Inlays. Dazu gibt es eine große Sloped-Dovewing-Kopfplatte mit dem historischen Epiphone-Logo samt Tree-of-Life-Inlay, inklusive geätztem Double-Diamond-Emblem auf der Rückseite.

ANZEIGE

Hardware & Elektronik

Bei der Epiphone Gem Archer Sheraton setzt man auf vergoldete Hardware mit Grover Rotomatic Tuner mit Milk-Bottle-Buttons, einen GraphTech-Sattel, sowie eine ABR-1-Bridge plus Casino-Style Diamond-Trapeze-Tailpiece.

Klanglich wird’s dank USA-made Gibson Mini-Humbuckern spannend, welche sicher perfekt für cleane Brit-Chime-Sounds bis hin zu angezerrtem Indie-Crunch sein dürften. Die CTS-Pots und Mallory-Caps tun ihren Teil dazu.

Preis & Verfügbarkeit

Die Epiphone Masterbilt Gem Archer Sheraton kommt inklusive Hardshell-Case und erscheint sowohl rechts- als auch linkshändig. Bei Thomann gibt es das Schmuckstück für 1.399,- Euro.