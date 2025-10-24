ANZEIGE
News: Epiphone Joe Bonamassa 59 Les Paul Custom, E-Gitarre

Joe Bonamassa Fans aufgepasst!

24. Oktober 2025
Epiphone Joe Bonamassa 59 Les Paul Custom

Epiphone Joe Bonamassa 59 Les Paul Custom

Es gibt Nachschub aus Nerdville! Die neue Epiphone Joe Bonamassa 59 Les Paul Custom ist eine detailgetreue Hommage an eine der legendärsten „Black Beauties“ der Gitarrengeschichte. Das Original mit seinen besonderen Merkmalen ist im Besitz von Herrn Bonamassa selbst, Epiphone bringt es der Gitarrenwelt aber in einer limitierten und vor allem bezahlbaren Variante näher.

Epiphone Joe Bonamassa ’59 Les Paul Custom Vollansicht

Die Epiphone Joe Bonamassa 59 Les Paul Custom

Das Original von 1959 gilt als absolute Rarität, und genau diesen Charakter fängt die Neuauflage ein. Die Gitarre kommt im edlen Antique Ebony Finish über einem Mahagoni-Korpus mit gealtertem Mehrfach-Binding – so wie beim sechzig Jahre alten Vorbild.

Der Mahagoni-Hals hat ein Rounded Medium C-Profil und sorgt für das typische „Old School“-Feeling. Dazu gibt’s ein Ebenholzgriffbrett mit 22 Medium-Jumbo-Bünden und klassischen Perloid-Block-Inlays. Die Kopfplatte ziert das traditionelle Kalamazoo-Design der 60er-Jahre mit Split-Diamond-Inlay aus Perlmutt und dem Epiphone-Schriftzug.

Epiphone Joe Bonamassa ’59 Les Paul Custom Kopfplatte

die Kopfplatte

Grover Imperial Tuner sorgen gemeinsam mit einem Graph Tech-Sattel für hohe Stimmstabilität, während die gesamte Hardware wie beim Original vergoldet ist. Im Inneren werkeln zwei Epiphone ProBucker Custom Humbucker, die über einen 3-Wege-Schalter mit individuellen Lautstärke- und Tonreglern von CTS gesteuert werden. Ein besonderes Highlight dieser Gitarre ist das Bigsby B70 Vibrato-System in Kombination mit der LockTone Tune-O-Matic Bridge.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Lieferumfang gehören ein Zertifikat und ein passender Hartschalenkoffer mit der unverkennbaren „Nerdville“-Grafik. Die Epiphone Joe Bonamassa ’59 Les Paul Custom ist weltweit auf 1.500 Stück limitiert und kostet 1.099,00 €. Leider ist die Gitarre bei Thomann momentan ausverkauft. Dafür gibt es aber ähnliche Schätzchen.

Preis

  • 1.099,-

Links

