News: Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus, E-Gitarren

Neue Einsteigermodelle von Epiphone!

4. November 2025
Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus

Big News von Epiphone! Diesen November bringt der Traditionshersteller von Gitarren eine Erweiterung seiner Tribute Serie auf den Markt. Mit der Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus bekommt ihr zwei neue Varianten der legendären Gitarrenmodelle.

Epiphone Les Paul Tribute Plus Korpus

Die Epiphone Les Paul Tribute Plus versteht sich als erschwingliches, aber hochwertiges Modell für Einsteiger und Fortgeschrittene. Bestehend aus einem Mahagoni-Korpus mit gewölbter AAA-Flamed-Maple-Decke kombiniert sie den klassischen Les Paul Look mit edler Optik. Neu ist der geschraubte 60s SlimTaper Rounded C-Hals mit verbesserter Hals-Korpus-Verbindung für komfortableres Spiel bis in die hohen Lagen. Die Kopfplatte hat die beliebte 60s Kalamazoo-Form und hochwertige Druckguss-Stimmmechaniken. Außerdem sorgen die Epiphone LockTone™ Tune-O-Matic-Bridge und der LockTone Stop Bar für mehr Sustain und einfaches Setup. Zwei Epiphone Humbucker (650R am Hals & 700T am Steg) mit Keramikmagneten liefern einen kräftigen, vollen Ton.

Epiphone Les Paul Tribute Plus - geschraubter Hals

Epiphone Les Paul Tribute Plus – geschraubter Hals

Epiphone SG Tribute Plus

Auch die SG Tribute-Serie bekommt Zuwachs. Die Ausstattung orientiert sich an der Les Paul Tribute Plus, bietet aber das charakteristische Gibson SG-Design mit dem leichtgewichtigen, abgeschrägten Mahagoni-Korpus und einer eleganten Flamed-Maple-Decke. Der 60s SlimTaper™ Rounded C-Hals mit verbessertem Halsübergang sorgt auch hier für angenehme Bespielbarkeit und erleichterten Zugang zu den oberen Bünden. Wie das Schwestermodell ist sie mit LockTone™-Hardware und einem Epiphone-Humbucker-Set (650R & 700T) ausgestattet, das für kraftvollen, durchsetzungsstarken Sound steht. Damit kombiniert die SG Tribute Plus klassischen Look mit modernem Spielgefühl und überzeugender Performance.

Epiphone SG Tribute Plus - die Pickups

Interessant ist die Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus vor allem für alle, die ein gutes Instrument mit klassischem Vibe zu einem fairen Preis suchen, ein Upgrade von einem Einsteigermodell oder sogar eine erste E-Gitarre suchen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Les Paul Tribute Plus und SG Tribute Plus sind in drei verschiedenen Farben und jeweils auch als Linkshändermodell verfügbar. UVP in Deutschland 399,-  €

Preis

  • 399,-

Links

