News: Epiphone Studio Acoustic Collection, Westerngitarren

Akustikgitarren mit ikonischen Gibson Shapes für alle!

Auch bei den Akustikgitarren gibt Neuigkeiten! Mit der Epiphone Studio Acoustic Collection bringt Gibson’s Tochterfirma frischen Wind in sein Westerngitarren-Lineup.

Die Epiphone Studio Acoustic Collection

Die neue Epiphone Studio Acoustic Collection stellt eine vollständig überarbeitete Serie klassischer Akustikgitarren dar, inspiriert von legendären Gibson-Designs. Alle Modelle wurden neu konstruiert, um authentischen Gibson-Sound zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Alle Modelle der Epiphone Studio Acoustic Collection verfügen über ein Palisandergriffbrett mit abgerundetem C-Profil, eine massive Fichtendecke mit laminiertem Ahorn- oder Mahagoni-Korpus, Nickel-Grover-Mechaniken und ein Fishman Presys-Tonabnehmersystem. Jede Gitarre kommt mit einem Standard Epiphone Gig Bag. Die Kollektion umfasst legendäre Gibson-Korpusformen wie die J-200, J-45, Hummingbird und Blues King, jeweils in zwei Finishes und für Rechts- wie Linkshänder. Einzige Ausnahme bildet die Dove Studio, die ausschließlich in Natural erhältlich ist.

Blues King Studio

Die Blues King Studio ist das kompakteste Modell der neuen Epiphone Studio Acoustic Collectio. Ihr kleiner Parlor-Korpus und die kürzere Mensur sorgen für einen warmen, direkten Ton – perfekt für Blues, Folk und Fingerstyle. Mit Vintage-Details wie L-00-Pickguard und Kalamazoo-Kopfplatte verbindet sie klassischen Look mit modernem Komfort.

Hummingbird Studio & Hummingbird Studio EC

Die Hummingbird Studio liefert im ikonischen Dreadnought-Format den typischen, ausgewogenen Hummingbird-Sound. Charakteristische Split-Parallelogramm-Inlays, das grafisch verzierte Pickguard unterstreicht den klassischen Look. Die EC-Version ergänzt das Design um einen praktischen Cutaway für leichteren Zugang zu hohen Bünden und ein erweitertes Fishman Presys II-System mit integriertem Tuner – ideal für Bühne und Studio

J-200 Studio & J-200 Studio EC

Die J-200 Studio besticht mit ihrem großen Super-Jumbo-Korpus, der für maximale Klangfülle und Projektion steht, und bietet den legendären „King of the Flat-Tops“-Sound. Edle Details wie die ikonische Moustache-Bridge und das kunstvoll verzierte Pickguard runden den Look ab. Die EC-Version verfügt ebenfalls über einen Cutaway und das Presys II-System mit integriertem Stimmgerät.

J-45 Studio & J-45 Studio EC

Die J-45 Studio greift das klassische „Workhorse“-Design auf und liefert den charakteristisch warmen, runden Klang mit harmonischem Mittenspektrum, ideal für Singer-Songwriter. Ihr Sloped-Shoulder-Korpus und das klassische Pickguard sorgen für authentisches Gibson-Feeling. Die EC-Variante bietet zusätzlich einen Cutaway und das erweiterte Fishman Presys II-System – perfekt für moderne Live-Performer.

Dove Studio

Die Dove Studio ist das einzige Modell der Serie, das ausschließlich in Natural erhältlich ist, und teilt die Kernmerkmale der Kollektion. Ihr heller, präsenter Klang entsteht durch den Maple-Korpus, während das aufwendig verzierte Dove-Pickguard und die Brückenintarsien echte Vintage-Eleganz verleihen. Eine moderne Interpretation eines legendären Gibson-Klassikers.

Die neue Epiphone Studio Acoustic Collection startet preislich mit der Blues King Studio bei 399 €. Darüber liegen die Hummingbird Studio und Hummingbird Studio EC, die J-45 Studio und J-45 Studio EC sowie die Dove Studio, die jeweils eine UVP von 499 € haben. Das Spitzenmodell der Reihe bildet die J-200 Studio und ihre Variante J-200 Studio EC, die mit einer UVP von 599 € angeboten werden.

Verfügbarkeit

Einige Modelle sind schon bei Thomann verfügbar, oder sollten in den nächsten Tagen lieferbar sein!