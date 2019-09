News: Erica Synths Pico System III – Modularsynthesizer mit Speicherkarte

Kompaktes System - große Ausstattung

Mit dem Erica Synths Pico System III wurde auf der Knobcon ein modularer Synthesizer vorgestellt, der mit einem Speichersystem ausgestattet, das konzeptionell an das Program-Management des Buchla Easel bzw. dessen neue Version 208c / Command Module erinnert.

Erica Synths hat noch keine Informationen auf der eigenen Website veröffentlich, doch in verschiedenen Berichten von der Knobcon wird das Pico System III gezeigt und erläutert.

Im Grunde genommen handelt es sich nicht um ein Modularsystem, da es sich um ein in sich geschlossenes Gerät mit durchgehender Platine und Frontplatte handelt, was keinen Austausch einzelnen Module erlaubt. Dennoch ist das Pico System III komplett modular.

Basierend auf den platzsparenden Pico-Modulen, befinden sich auch im System III viele Funktionen auf engstem Raum. Das Pico System III besitzt zwei unterschiedliche Oszillatoren, einen VCO mit PWM und einen VCO mit einem von Erica Synths selbst entwickeltem Waveshaping. Über einen VCO-Controller mit integriertem, auch separat nutzbarem VCA, kann die Frequenzmodulation zwischen beiden VCOs gesteuert werden.

Ein per Clock synchronisierbarer Modulator kann als LFO, Random, Sample & Hold oder Noise-Source genutzt werden. Die beiden AD-Hüllkurven lassen sich auch loopen und erreichen dabei den Audiobereich, dass sie als LFOs und sogar als einfache Oszillatoren eingesetzt werden können.

Als Filter sind zwei resonanzfähige Lowpass-Gates vorhanden, die sich wahlweise auf VCF- oder VCA-Modus schalten lassen. Mit dem analogen BBD-Delay können Effekte wie Flanger oder Verzögerungen bis 400 ms erzeugt werden. Und es gibt einen CV-Sequencer mit 2, 3 oder 4 Steps sowie drei Mixer für die internen und externen Audio- und CV-Signale.

Der Audioausgang ist auf dem Panel wie auch auf der Rückseite vorhanden.

Das Pico System III ist mit einem Slot für Speicherkarte ausgestattet. Alle Patch-Punkte sind intern zu den Kontakten des Slots verbunden. Bei einer eingesteckten Karte sind somit alle darauf programmierte Patch-Verbindungen hergestellt, ohne dass man ein Kabel stecken muss. Mit Overlay-Folien werden die dazu passenden Reglerstellungen auf das Panel gebracht. Besonders für den Live-Einsatz ist das eine sinnvolle Sache. Fünf verschieden Karten werden mitgeliefert, weitere werden in Zukunft über den Webshop angeboten werden.

Außerdem wird es auch eine DIY-Card geben, auf der man sein eigenes Patch erstellen kann. Dafür müssen die Kontaktpunkte auf der Karte mit dünnen Drähten verlötet werden. Es können sogar Widerstände mit aufgelötet werden, um die Funktion von Abschwächern mit „einzuprogrammieren“. Man sollte allerdings ruhige Hände dafür haben. Die DIY-Karte gehört auch zum Lieferumfang.

Das Pico System III wird es als Desktop-Gerät und als Eurorack-Modul mit einer Breite von 42 TE geben.