News: Fender American Pro Classic, E-Bässe

Update für die Precision-, Mustang- und Jazz-Bässe

15. Oktober 2025
Fender American Pro Classic Bass

American Pro Classic Bass

Bassisten aufgepasst! Mit den neuen Fender American Pro Classic Bässen bringt der legendäre Hersteller aus Kalifornien neben frischen Gitarrenmodellen auch die Bässe auf ein neues Level. 

Fender American Pro Classic Bässe

Die neue Generation der American Professional stellt die nächste Entwicklungsstufe von Fender Bässen dar. Der Fokus liegt hier im Gegensatz zur teureren American Professional II Reihe auf maximaler Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Spielkomfort für Bühnen- und Studioeinsatz, ohne sich auf High-End-Features zu konzentrieren.

Denn nicht nur die Gitarren wurden überarbeitet. Auch die Bassmodelle Precision, Jazz Bass und Mustang erstrahlen in neuem Glanz. Alle drei neuen Modelle verfügen über einen Korpus aus Erle und einen Ahornhals (auch mit Palisandergriffbrett verfügbar) und ansonsten vintage-orientierte Features. Die Hälse kommen in einem neuen Modern-„C“-Profil mit abgerundeten Griffbrettkanten.

Fender American Pro Classic Bässe

Fender American Pro Classic Bässe

Alle drei Fender American Pro Classic Modelle sind mit 4-Saddle-Vintage-Style-Brücke und Vintage-Style-„Lollipop“-Mechaniken bestückt. Die angebotenen klassischen Farbvarianten sind zahlreich und reichen von Faded Lake Placid Blue bis zu Faded Firemist Gold.

Auch bei den Tonabnehmern gab es ein Update. Beim Precision Bass sorgen zwei Coastline ’60 Split Single-Coil Precision Bass-Pickups für amtliche Vintage-Sounds, beim Jazz-Bass übernehmen diese Aufgabe zwei Coastline ’66 Single-Coil Jazz Bass-Tonabnehmer. Beide Modelle sind im Greasebucket-Tone-Circuit verdrahtet. Beim Fender American Pro Classic Mustang kommen hingegen zwei spezielle Coastline® Mustang Bass®-Tonabnehmer zum Einsatz, um den klassischen Mustang-Sound zu produzieren.

Preise

Die American Pro Classic Bassmodelle bekommt ihr bei Thomann ab 1.699,00 €. Die Bässe sind ab sofort lieferbar.

Links

